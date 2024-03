Könnyű belátni: ha a szűrőkre, a hőcserélőkre letapad a kosz és a por, a klímaberendezések energiahatékonysága csökken, mert a készülék nem tudja megfelelően leadni a hőt. A nem megfelelően karbantartott gép pedig sokkal több energiát fogyaszt és könnyebben meghibásodhat. A nagyobb igénybevétel miatt a berendezés életciklusa is lerövidülhet. Ez pedig ott okozhat különösen nagy veszteséget, ahol egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakozik. A monosplit kültéri egységhez kialakítása miatt csak 1 beltéri egység csatlakoztatható, a multisplit kültéri egységre már akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható, teljesítménytől függően.

A jótállás a tét

A klímakészülékek jótállási feltétele a rendszeres, számlával és munkalappal igazolt, szakszerű klímakarbantartás. A csak hűtésre használt klímakészülékeket évi 1 alkalommal, a hűtő-fűtő üzemben használt légkondikat évi 2 alkalommal, a szerverhelyiségben használt klímaberendezéseket évi 4 alkalommal javasolt szakszerűen karbantartani. Ennek elmaradása jótállásvesztéssel jár.