Idéntől minden visszaváltási jelöléssel ellátott üveg, fém és műanyag palackos italtermék csomagolása visszaváltható lesz a REpontokon. Július 1-től lesz kötelező a gyártóknak a visszaváltáshoz szükséges kódot feltüntetni a PET-palackokon, az alumíniumdobozokon és az üvegpalackokon.

A PET-palack Baranyában is visszaváltható

Fotó: Hilbert Péter

Január elején számoltunk be róla, hogy hiába kerestünk még új PET-palackokat, ekkor még jellemzően nem volt vármegyénkben ilyen üveg. Ám azóta, április közepén az egyik pécsi multiban mi is találtuk ilyen ásványvizet, sőt azt is láttuk, hogy az automatát használja valaki. Mi is vettünk egy üveg vizet, melynek palackját néhány nappal később egy másik üzletben lévő automatánál szerettük volna visszaváltani. A szerkezet használata egész könnyűnek bizonyult, arra azonban figyelni kell, hogy a műanyag üveget kupakkal előrefelé kell behelyezni a gépbe, különben nem fogadja el. Miután betettük a palackot, néhány másodperc múlva már ki is nyomtatta a gép a cédulát, mellyel az üzletben levásárolhatjuk a betéti díjat.

A témában megkerestük az ALDI-t, a cégnél ugyanis használják már az automatákat. Mint írták, a rendszer indulására a vállalat minden üzleténél az eladótérben, a bejárat közelében, vagy a külön kialakított helyiségben helyezte el a visszaváltó gépeket, valamennyi berendezés működőképes. A berendezések folyamatos ürítéséről az áruházak munkatársai gondoskodnak.

– Az áruházlánc arra törekedett, hogy amely üzleténél ez megoldható, ott legalább két bedobó nyílás álljon rendelkezésre, ezzel is csökkentve az automaták előtti esetleges sorképződést. Ennek érdekében a vállalat, ahol csak lehetett, nagy kapacitású automatákat állított üzembe, így számos áruházánál átalakításokat hajtott végre

– fogalmaztak. – Az ALDI a helyszínen kihelyezett plakátokkal tájékoztatja a fogyasztókat a visszaváltás menetéről, akik bármikor kérhetnek segítséget az üzlet dolgozóitól. Azokat az üvegeket, amelyek nem visszaválthatók, az automaták mellett kihelyezett tárolókban helyezhetik el.

A PET-palackok visszaváltásának módja

Csomagolás visszaváltó pontokat, úgynevezett REpontokat Baranya vármegyében is számos szupermarketben telepítettek. Itt csak a sértetlen állapotú csomagolást tudja beazonosítani az automata, így összenyomni nem szabad a dobozokat, flakonokat.

A MOHU honlapján is olvasható tájékoztató szerint az új csomagolásban lévő termékek értékesítésekor 50 forint visszaváltási díjat kell felszámítani, amit a fogyasztó a palack visszaváltása esetén kap vissza. A palackok ellenértékét az automata utalvány formájában is ki tudja nyomtatni, amely levásárolható az adott üzletben vagy üzletláncban. Az applikációban a regisztrált ügyfél azonosíthatja is magát, a visszaváltási díjat pedig jóváírják a bankszámláján. Illetve a díj jótékonysági szervezet részére is felajánlható. Az új rendszer előnye, hogy motiválja a fogyasztót arra, hogy visszavigye azokat a palackokat, amelyek jelentős része korábban hulladékká vált.