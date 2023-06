Szerda

A napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és főleg északkeleten alakul ki zápor, zivatar. Heves zivatar is lehet felhőszakadással, jégesővel. 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtök

Sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Igazi strandidő lesz 29-36 fokos maximumokkal. Délen már forróság lehet. A déli szél csak néha élénkül meg.

Péntek

Eleinte marad a napos, gomolyfelhős idő; majd délutántól, estétől délnyugat felől sokfelé alakul ki zápor, zivatar. Heves zivatarok is várhatók. Az ÉNy-i szél egyre többfelé megerősödik, zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! 32 fok körüli kánikula valószínű.

Szombat

A hajnali zivatarok után változóan felhős lesz az ég, és már csak elszórtan fordulnak elő záporok. Az erős északnyugati szél hűvösebb levegőt hoz: délután 22-27 fok valószínű.

Orvosmeteorológia (Forrás: koponyeg.hu)

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A kánikula okozhat egészségügyi problémákat. A tartós hőség leginkább az időseket, és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. Hőségben a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is ügyeljen.