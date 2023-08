Több időjárási front is érkezik a héten fölénk, így kedden délutántól szerda reggelig és pénteken, szombaton is sok helyen van esély kiadósabb csapadékra.

Kedden hidegfront érkezik. Reggel, délelőtt, illetve keleten egész nap még napos, fátyolfelhős idő várható, csapadék nélkül, délután azonban északnyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet. Délután előbb a Dunántúl északnyugati, nyugati részein, majd estétől a Dunántúlon és a Duna mentén már másutt is várható zápor, zivatar, majd eső is. A Dunántúl délnyugati, déli részén heves zivatarokra is van esély, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Kedd

Délelőtt még inkább csak fátyolfelhők zavarják a napsütést, majd délután északnyugat felől vastag felhők érkeznek, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. Eleinte a déli, délutántól az északnyugati szél erősödik meg. 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerda

Reggelig többfelé lesz zápor, zivatar; majd nappal már sok napsütés, kevés gomolyfelhő valószínű. 24 és 29 fok közötti, mérsékelten meleg idő valószínű. A délire forduló szél néha megélénkül.

Csütörtök

Estig sok napsütésre, strandidőre számíthatunk. Estétől északnyugaton azonban már kialakulhat eső, zápor, vagy zivatar. 29 és 35 fok közötti hőség várható. Estétől megerősödik az ÉNy-i szél.