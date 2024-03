Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Péntek

Eleinte borongós lesz az ég, majd csökken és gomolyosodik a felhőzet. Elszórtan továbbra is lehet zápor. Reggel gyenge fagy előfordul, délutánra 10-11 fok köré melegszik a levegő.

Szombat

A délelőtti pár órás napsütés után délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de kisebb eső csak este, a délnyugati tájakon fordul elő. 13-15 fok várható, enyhülés kezdődik.

Vasárnap

Változóan felhős időre van kilátás, csak elszórtan fordul elő zápor. A déli, délkeleti szél megerősödik. 11 és 19 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Hétfő

Az erősen felhős, vagy borult égből több helyen alakul ki eső, záporeső. A déli szél erős marad. 10-15 fok valószínű délután.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.