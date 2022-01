Több szem többet lát, tartja a közmondás, így nem meglepő, hogy a rendőrség gyakran egy gázolás, rablás, gyilkosság ügyében az állampolgároktól kér segítséget, akik a bűntény, baleset idején a helyszínen voltak vagy lehettek. Baranyában gyilkos, bombával fenyegetőző, bankrabló, gázoló, és egy rablásból származó porcelán, ékszerek ügyében kért segítséget a rendőrség a lakosságtól az elmúlt években.

A pécsi Komlói úti takarékfiókot rövid idő alatt kétszer is kirabolták. Először 2019 novemberében, majd fél évre rá. Az elkövetőt azóta is keresik. Hogy a két rablást ugyanaz a személy követhete-e el, az nem derült ki azóta sem. A második bankrablásról videófelvételt közölt a rendőrség, itt látható, hogy a rabló nyugodt volt, beszélt az alkalmazottakhoz, nem kapkodott, nem sietett. Tavaly a fővárosban is kiraboltak egy bankot. Egyes feltételezések szerint, a három rablást ugyanaz a személy követhette el. Mint írták, a rabló minden esetben a zárás előtt érkezett, mindig kisebb bankfiókot rabolt ki. A rendőrség a pécsi rablás ügyében egymillió forint nyomravezetői díjat tűzött ki, ami azóta is érvényben van.

Tavaly év végén Rudán Joe koncertezett a Kodály Központban, mikor egy betelefonáló azzal hívta fel a rendőröket, hogy bombát helyezett el az épületben. A koncertet félbeszakították, az épületet kiürítették, átvizsgálták, de robbanószert nem találtak, így a koncert folytatódhatott. A rendőrség egy hangfelvételt tett közzé, amin egy férfi hangja hallható, illetve azt is közölték, hogy a Köztársaság téri nyilvános telefonfülkéből telefonált december 29-én 19 óra 11 perckor.

Még vadásznak

Egy gyilkost is keresnek a baranyai egyenruhások. 2019. június 28-án indult el pécsi otthonából rokonaihoz egy idős férfi, ahonnan június 30-án kellett volna hazaérkeznie. A rendőrség annyit közölt, hogy a körözési eljárásban a felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre. A férfi holttestét 2019. július 15-én Pécsett, a Debreceni Márton utcában egy bokros területen találták meg, a gyilkost azóta is keresik.