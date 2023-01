Egy volt klinika igazgató, egy orvos és egy boncmester állt a bíróság elé szerda délelőtt. A vád ellenük foglalkozás körében, üzletszerűen elkövetett emberi test tiltott felhasználása volt. A Pécsi Törvényszék épületében egy kisebb tárgyalótermet jelöltek ki az előkészítő ülésre, ami színültig megtelt a sajtó munkatársaival. Nem meglepő, mivel az üggyel korábban sok média foglalkozott.

A bíró az elején megemlítette, hogy a bíróság épületében a nagy tárgyalóban egy másik ügyet tárgyalnak, ahol sok személyt idéztek be, emiatt ebben a teremben volt csak hely az előkészítő ülés megtartására. Az előkészítő ülés lényege, hogyha a vádiratban leírtakat a vádlott elfogadja, akkor enyhébb büntetést kaphat, és az ügy lezárul. A sajtó által, pécsi koponyacsont ügyként elnevezett bűnügyben a három vádlott a bűnösségüket nem ismerte el, így tárgyalásra kerül sor.

A pécsi úgynevezett koponyacsont-ügy 2020-ban robbant. Az egyik pécsi klinikai épület alagsorában vödrökben emberi csontokat találtak. Az egyetem feljelentést tett a rendőrségen, és belső vizsgálat is indított. Kiderült, hogy a vödrökben emberi csontok voltak, javarészt sziklacsontok. A sziklacsont a halánték egyik csontja, melyet az orvosi egyetemek egy szigorú adminisztrációs eljárás során szerzik be patológiai intézetektől. A pécsi koponyacsont-ügy vádirata szerint, a pécsi volt fül-orr-gégészeti klinika igazgatója ezen csontokat feketén szerezte be egy boncmestertől, aki havi rendszerességgel több darabot adott át, amelyekért darabonként 2500 forintot kapott.

A klinika volt igazgatója 2019-ben egy kétnaposra tervezett sziklacsont kurzust hirdetett meg magyar és külföldi orvosok részére, ahol lehetőség volt arra is, hogy sziklacsont fúrást gyakorolják. A kurzusra a részvételi díj 40 ezer forint volt, míg a holttestekből származó sziklacsonton történő fúrás gyakorlására jelentkezők 60 ezer forintot fizethettek.

Mivel szerda délelőtt az előkészítő tárgyaláson egyik vádlott sem ismerte el bűnösségét, így a bíró március 22-re tárgyalást tűzött ki. A tárgyalás során többek között részletesen ismertetik a vádakat, meghallgatják a vádlottakat, a beidézett tanúkat, szakértőket.