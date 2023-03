Összesen 256 esetben riasztották a hivatásos tűzoltókat 2022-ben lakástűzhöz, ebből ténylegesen 159 alkalommal volt szükség a helyszínen tűzoltói beavatkozásra. A tavalyi baranyai lakástüzekben hat ember vesztette életét.

Idén az első halálos lakástűz február közepén történt Szigetváron. A tűzoltók ügyeletére érkezett bejelentés, hogy egy hétvégi ház kapott lángra a György dűlőben. Mikor a lánglovagok a helyszínre érkeztek, az épület már teljes terjedelmében égett. Rögtön nekiálltak a tűz oltásának, amit hamar sikerült megfékezni, a magas lángokat végül eloltották. A tűzoltók a lángok marta épületben egy embert találtak, akinek az életét sajnos már nem tudták megmenteni. Alig telt el egy hónap, újabb halállal végződő lakástűzről számolt be lapunk. Múlt héten Pécsen, a Petőfi utcában egy négyemeletes társasház földszinti lakása gyulladt ki. A lakásban ketten tartózkodtak, az egyiküknek sikerült kimenekülni a lángoló lakásból, ám a másik ember a tűzben az életét vesztette.

Az idei évben majdnem minden hétre jutott egy-egy lakástűz. Lippón egy családi ház tetőszerkezete gyulladt ki, Lánycsókon egy melléképület égett, Nagytótfalun egy parasztház, de lakástűz pusztított Komlón, a Munkácsy utcában, Pécsen, a Dugonics utcában, a Csontváry utcában és Nagypostavölgyi úton is.

Ne halmozzuk fel a szemetet!

A katasztrófavédelem közlése szerint a leggyakrabban elektromos probléma, a fűtési rendszer hibája, főzés vagy dohányzás vezet lakástűzhöz, illetve a tűzoltók azt is megemlítették, hogy ha egy épületben sok éghető anyagot halmozunk fel, az nemcsak a tűz keletkezésének és gyors terjedésének veszélyét növeli, hanem a menekülés lehetőségét is rontja. Ezért fontos, hogy otthonainkat tisztán tartásuk, illetve arra is oda kell figyelni, hogy a családi házunk, lakásunk elektromos hálózatát is nézessük át, gondoskodjunk karbantartásáról, mert régi vezetékekből kipattanó szikra is pusztító tűzhöz vezethet.