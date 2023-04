Az elmúlt héten a sérüléses balesetek legfőbb okai a gyorshajtás és a szabálytalan kanyarodás voltak, de történt baleset elsőbbségadás elmulasztása, szabálytalan előzés, figyelmetlenség, valamint követési távolság be nem tartása miatt is. A balesetek nagy része Pécs város területén következett be.

Forrás: police.hu