Az elmúlt években már számtalanszor okoztak gondokat a vaddisznók a baranyai vármegyeszékhelyen, hogy a közelmúltban ismét meghosszabbították a belterületi vadászatról szóló engedélyt. A pécsi területen illetékes Hosszúcser Vadászegylet már évek óta igyekszik a túlszaporodott, Pécsre betévedt, kertekben károkat okozó vadakat elejteni. Nemrég pedig rendőrségi engedéllyel július 15-től december 31-ig tovább folytathatja a belterületi vadászatot, amely a Középdeindol-hegyhát dűlő 57., Nagydeindol út 68. és a Magyarürögi út 34. szám alatti ingatlanokat érinti. Korábban pedig a Makárhegyen is bejártak az házakhoz az állatok, ahol egyébként a házakkal körülvett erdőségben is meg tudnak bújni, miután a gondozatlan, kerítés nélküli elhagyatott telkeken keresztül lecsorognak a vaddisznók a Mecsekről, de egy időben a tüskésréti fák, erdőségben is otthonosan mozogtak.

Kedden azonban egy felvétel látott napvilágot a közösségi oldalon, amely már azt mutatja, hogy Pécs meszesi városrészében, az emeletes házak között, a négysávos 66-os úton keresztül szaladgál egy megtermett vaddisznó. A felvétel kedden reggel készült a Fehérhegyi buszmegálló alatt. Az állat a Keller János utcai házak felől futott át a Komlói úton, néhány autót fékezésre, lassításra is kényszerítve.

– Reggel fél hat körül lettem arra figyelmes, hogy egy süldő vaddisznó a Keller utcai tömbnél egy bokornál szaglászik. Meglepődtem, hogy ennyire bent van a városban és megpróbáltam videóra venni – mondta Bogdán Csaba a felvétel készítője, aki azt is elmondta, hogy éppen munkába indult, amikor elkezdte a videóra venni a süldőt és látta a vaddisznót átfutni a Kaposvárra vezető főúton a Pákolitz István utca irányába, a társasházak közé.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, amint visszajeleznek, frissítjük a cikkünket.