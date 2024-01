Felhívták a figyelmet arra is, hogy az érintett területekre vezető főbb erdei- és turista utak mentén a vadászatra jogosult figyelmeztető táblákat helyez ki. Az átmeneti korlátozások Sasrét, a Nyugat- és Kelet-Mecsek, Kisvaszar és Szentegát területeit érinti. A korlátozások napokra lebontott időpontjai alább, illetve a Mecsekerdő Zrt. honlapján is megtalálhatóak, ahol térkép is segíti az érintett erdőrészek beazonosítását.

Sasrét 2024. január 10-11., 16-18., 23-25.

Nyugat-Mecsek 2024. január 16-18., 23-25.

Kelet-Mecsek 2024. január 9-11., 16-18., 23-26., 29-31.

Kisvaszar 2024. január 4., 10., 16-18., 23-25.

Szentegát 2024. január 11., 18., 25.