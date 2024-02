Mint jelezték, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a napokban osztott meg hivatalos Facebook-oldalán erről egy videót, most pedig a baranyai oldalon közzétett galériákban is látható, hogy telt a busójárás a télűző tűzoltók számára.

Beszámoltak arról is, hogy a Busójáráson is képviselte magát a mohácsi Hamutiprók Busócsoport, a felvonulások mellett iskolákban, óvodákban is találkozhattak a kolompokkal, kereplőkkel felszerelt busókkal és sokac lányokkal a kicsik és a még kisebbek.