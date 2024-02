Mint írták, a bírság mértéke ilyen esetekben fixen 20 ezer forint, de a bírság kiszabása nem cél, hanem egy eszköz az ilyen jogsértések visszaszorítására.

Alapvetően nem a bírságtól való félelem miatt kell szabályosan használni a gyerekülést, hanem azért, mert egy esetleges ütközés esetén akár életet is menthet

– emelik ki a rendőrök.

Mint megírtuk korábban, napi szinten találkozhatunk Baranya útjain olyan közlekedő autóval, amelyben a gyerek egyáltalán nincs bekötve a biztonsági övvel, vagy a picit nem gyerekülésben, hanem az egyik utas ölében utaztatják. Megrázó volt az elmúlt hónapban az a szárligeti (Komárom-Esztergom vármegye) baleset, amelyben egy fél éves kislány halt meg. A gyerek az anya ölében utazott.

Egy tavalyi, országos ellenőrzés kapcsán az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője azt nyilatkozta: Magyarországon évente 14–15 ezer személyi sérüléses baleset történik, amelyekben 1000–1500 gyerek sérül meg, sokszor amiatt, hogy nem megfelelő gyerekülésbe ültetik, valamint a szülők túllépik a megengedett sebességet, és saját magukat sem kötik be, így rossz példát is mutatnak. Az azt megelőző évben a gyerekülés és a biztonsági öv használatának kampányszerű ellenőrzésekor az derült ki, hogy összesen 300 gyereket utaztattak biztonsági ülés nélkül, tízből négy gyereket pedig semmivel sem védtek az autókban.

A közlekedési szakértők szerint aki nincs bekötve, az ütközés esetén akár már 10 kilométer per órás sebességnél is komoly sérüléseket szenvedhet, 50 kilométeres sebességnél pedig ki is repülhet az ablakon. Az is kimutatható a statisztikákból, hogy a gyerekek a közlekedés során szerzett sérülésüket többnyire gépjármű utasaként, s nem gyalogosként vagy kerékpárosként szenvedik el.