A 37 éves, kiskorú gyermekét egyedül nevelő nő már több éve rendezett körülmények között élt Ausztriában, amikor megismerkedett egy zalai férfival, akivel alkalmanként a férfi balatoni nyaralójában találkoztak. Nem éltek élettársi kapcsolatban, nem terveztek gyermeket, ezért a nőt váratlanul érte, amikor 2021 nyarán megmozdult a gyermek a hasában és tudatosult benne az állapota.

A terhességről próbált nem tudomást venni, orvosnál nem járt, és sem a vérszerinti apát, sem más rokont vagy ismerőst nem tájékoztatott. 2021. október 10-én egyedül volt otthon, amikor a délutáni órákban beindultak a fájások, s a fürdőszobában megszülte gyermekét, megmosdatta, elvágta a köldökzsinórt, betakarta egy törölközőbe, majd kitakarította a fürdőszobát.

A szülésről senkinek sem szólt.

Ezután a vádlott kocsiba ült az újszülöttel és a környéken bolyongott, többször is kiszállt, majd végül a fonyódi ügyészség előtti fedett, három oldalról védett buszmegálló padján helyezte el takaróba bugyolált gyermeket. Nem sokkal később kutyasétáltatók lettek figyelmesek a síró csecsemőre, akiről később a kiérkező mentők megállapították, hogy a körülmények és a 8,3 °C hőmérséklet ellenére is teljesen egészséges. A szerencsés megtalálásnak köszönhető, hogy a kisgyermek halála kihűlés vagy a táplálatlanság miatt nem következett be. A vádlottban – elmondása szerint – csak akkor tudatosult a cselekménye, amikor az addig ismeretlen anyát kereső rendőrségi felhívást hallotta. Erre aztán önként jelentkezett, és részletes vallomást tett, cselekedetét megbánta.