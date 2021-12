– Imádok itt lenni! Szeretem, hogy nincs két egyforma napom. Harmincegy operaszerepem volt, emellett operettekben, musicalekben és prózai darabokban is játszhattam. Gondoltam egyszer, hogy csak a tánc és a báb maradt ki. Hát nem meglettek ezek is? Táncolhattam a Nosferatu című balettben, a Meseautóban pedig még bábozhattam is.