A helyieknek elegük van a hitegetésekből, pecséttel, aláírásokkal szeretnének garanciát, hogy nem veszik el tőlük a futtatókat.



Az akkor még Momentumot és a volt DK-s alpolgármestert is sorai között tudó, mára MSZP–DK–Jobbik–Öt torony–LMP-összetételű városvezetés még májusban tett közzé egy listát több mint nyolcvan potenciálisan értékesítendő területről. Köztük volt a Littke József utcai és a Szaturnusz utcai kutyás terület is. A helyiek amint értesültek a szándékról, azonnal tiltakozni kezdtek, több mint kétezer aláírás gyűlt össze, majd pedig Kővári János (ÖPE–KDNP) önkormányzati képviselő hathatós közbenjárására letettek erről a szándékukról. Ugyanakkor akkoriban a baloldali koalíció tagjaként momentumos Pokorádi Gábor is a helyiek mellé állt, ami vélhetően szintén rossz pont volt, ezért is megorrolhattak rá az MSZP–DK által irányított baloldalon.



A történet úgy tűnt, hogy nyugvópontra is ért a nyár folyamán, érkezett is menetrendszerűen a Városházáról propagandaközlemény, amelyben az állt, hogy „az önkormányzat a lakossági igények ismeretében úgy döntött, hogy a pécsiek érdekeit az szolgálja leginkább, ha mindkét kijelölt terület továbbra is kutyafuttatóként működik” és fásítást is kilátásba helyeztek.

Csakhogy a múlt héten a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elé került az új Pécsi Építési Szabályzat módosítása, amelyben ismételten terítékre került a két kutyafuttató ügye is. Kővári János ugyanis a Szaturnusz utcai, míg Hári József (Fidesz) a Littke József utcai futtató esetében indítványozta azt, hogy a lakossági igényeknek megfelelően közparkká nyilvánítsák azokat, és ezt az építési szabályzatban is rögzítsék.



Igen ám, de ezt azzal akarják elutasítani, hogy amúgy is sok a zöldterület a környéken, illetve „a területek övezeti előírása továbbra is a közhasználatú funkciók megvalósítását szolgálja”, de első helyen viszont egyenesen azt jelölték meg, hogy „a terület nagy értéke” nem indokolja közparkká nyilvánítást. Mindezt Kővári János szúrta ki a több száz „javaslat” között, majd mint mondta, a bizottsági ülésen kertvárosi decentrum, lakásépítések is elhangoztak a területekkel kapcsolatban. „A baloldali városvezetés bár hitegette a málomiakat, hogy nem veszi el a kutyafuttatójukat, titkon mégis beépítené? Ez derült ki a bizottsági ülésen. Tiltakozunk!” – fogalmazott a közösségi oldalán.



A „trükkös” megoldás futótűzként kezdett el terjedni a korábban is a terület megőrzéséért harcoló civilek között, a szószólójuk, Kecskeméti Emília úgy fogalmazott, hogy „a zöldjövőre kérnénk papíron a garanciát, pecséttel, aláírásokkal! Túl értékes a terület, emiatt nem vehető ki a forgalomból? Ez milyen érv? Pénzért tönkretesszük a bolygót, pénzért eladó sokunk boldogsága.” A múlt héten ugyan határozatképtelen volt a bizottság, de ezen héten kedden, a rendes közgyűlés előtt sebtiben újra tárgyalhatják a témát, akkor pedig lesöpörhetik a civilek, helyiek kérését a közparkká való átminősítésről.