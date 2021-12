A pécsi programon fellépett a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola diákjaiból álló zenekar, akik csodálatos hangulatú zenei programot állítottak össze erre a különleges alkalomra. – A diákok számos más segélyprogramban is segédkeznek, a jelenleg is tartó Angyalbatyu akcióban is részt vesznek – közölte a Pécsi Egyházmegyei Karitász.



Az adománygyűjtő akció során rászoruló gyerekeknek gyűjtenek ajándékokat – aki adakozni szeretne, nem kell mást tennie, mint keresni egy jó állapotban lévő üres dobozt, eldönteni, hogy hány éves lánynak, vagy fiúnak készül a meglepetés, majd megtölteni a dobozt olyan dolgokkal, aminek egy gyermek örülhet. Ez lehet bármilyen játék, könyv, mesekönyv, színező, de kerülhetnek tisztálkodási szerek is a csomagba, ezen kívül az édesség is olyan ajándék, amit biztos, hogy a gyerekek örömmel fogadnak. Sapka, sál, vagy akár iskolai felszerelések is (füzet, toll, filc, zsírkréta, színes ceruza, vízfesték, tempera stb.) szép ajándékok, kiegészítve egy képeslappal, vagy jókívánsággal, ami szintén örömet szerez a megajándékozottnak.

A dobozokat a meghirdetett gyűjtőpontokon várták december 19-ig. Pécsett a Karitász Központban fogadták a felajánlásokat, a Janus Pannonius u. 4. szám alatt minden hétköznap 8 és 16 óra között.