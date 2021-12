Alig kaptak bizottsági helyet a képviselők

Később a baloldal felrúgta azt a gyakorlatot is, amellyel a választói akaratnak megfelelő arányban osztották el a bizottsági helyeket. Már az első ülések egyikén arra hívta fel a figyelmet Kővári János, az ÖPE–KDNP frakcióvezetője, hogy miközben a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltjeire 22 ezer voksot adtak le, addig a nemzeti oldalra csak 10 százalékkal kevesebbet, mégis a bizottságokban négyszer annyi helyet kaptak a baloldaliak. Az érvei süket fülekre találtak.

Így készülnek az ország vezetésére

Mindezt nemrég még azzal is megfejelték, hogy úgy fosztották meg a kegyvesztetté vált momentumos Topán Lászlót az elnöki posztjától, hogy arról csak aznap értesülhetett hivatalosan. Az is beszédes, hogy Pécsen lassan egy esztendeje már nyíltan is háborúskodik a saját szövetségeseivel a baloldal, miközben az ország vezetésére készülnek és ebben a belharcban az a „négyes” – a volt DK-s alpolgármester és a Momentum-frakció három tagja –, húzta a rövidebbet, akik a választási ígéretek betartását, a szocialisták térhódításának (Nyőgéri Lajos alpolgármesterségének) megakadályozását kérték számon a városvezetésen. A szakítás végső oka az volt, hogy egy olyan frakciónyilatkozatot kértek volna tőlük, ami a kegyvesztetté vált „négyes” szerint antidemokratikus, a többségi, demokratikus döntés helyett a kisebbségi akaratot helyezte volna előtérbe.

A rokont delegálták „szakértőként”

A választási ígéret szerinti átláthatóság és szakmaiság elve pedig akkor sem érvényesült, amikor a cégek felügyelői bizottságában betöltött helyekről döntöttek. Két éve még „csak” a jobboldalt igyekeztek kiszorítani a feb-ekből – szintén sutba dobva a korábbi gyakorlatot –, ám nemrég ezt azzal tetézték, hogy a belső ellenségeikkel való leszámoláskor valódi szakembereket is visszahívtak, sőt az egyik DK-s képviselő, Siposné Bikali Éva férjét két helyre is delegálták.

A számok alapján kisebbségben vannak

A történtek után pedig arra már olvasóink is felhívták figyelmünket, hogy nemcsak az a helyzet, hogy jelenleg már a Pécs Jövője nevet használja a várost vezető koalíció, amely név egyáltalán nem is szerepelt a szavazólapon, de már megkérdőjelezhető az is – legalábbis matematikailag biztosan –, hogy jelenleg ők képviselik-e a pécsi választói akarat többségét. A számok alapján ugyanis a négy baloldali – a DK-s alpolgármester és a momentumosok – kiszorításával jelenleg bőven kisebbségben van az MSZP–DK–Jobbik–Öt torony–LMP- frakció, ami a rájuk leadott voksokat illeti.

Személyeskedő közlemények jelennek meg

A baloldali városvezetés a kritikus kérdésekre jellemzően nem, vagy elvétve válaszol lapunknak is. Miközben a különböző baloldali portálok, a politikusi Facebook-oldalakon nem egyszer személyeskedő, elfogult, gyalázkodó, vagy éppen negédes írások jelennek meg attól függően, hogy éppen milyen propagandacélokat kell kiszolgálni. Mint ismert, a pártsemleges és hiteles városi médiát is megígérte a baloldal, amely kapcsán viszont már megjegyezhető, hogy a magát korábban „függetlennek” beállító, ám a baloldalnak kedves főszerkesztő alatt már kiadtak olyan önkormányzati lapot is Pécsen, amelyben négyszer is szerepelt a polgármester fényképe. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a jobboldali politikusokat negatív színben tünteti fel a városvezetés lapja.