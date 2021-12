– Azok a karácsonyi eszközök, amelyekkel kapcsolatban hiányosságok merültek fel, legalább annyira tűzveszélyesek, mint az égő gyertyák – hívja fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium.



Az eddig megvizsgált 31 féle karácsonyi fényfüzér és világító dekoráció közül 24-et találtak áramütés és/vagy tűzveszélyesnek. A szaktárca közleménye szerint a megbukott termékeknél jellemzően hét-nyolc hiba is előfordult. – Feltűnően gyakori hiányosság volt, hogy a vezetéket nem rögzítették megfelelően, kettős helyett csupán alapszigeteléssel látták el, vagy a keresztmetszete nem érte el a szabványban előírt vastagságot. Sok esetben tapasztalták, hogy a csatlakozódugónak túl kicsi a mérete, így annak a keze, aki bedugja, feszültség alatt álló részekkel érintkezhet – hangsúlyozták. Több esetben előfordult az is, hogy kültéri használatra ajánlottak olyan terméket, amely víz behatolása elleni védelemmel nem rendelkezett. A hiányosságok az áramütés, égési sérülés, lakástűz veszélyével fenyegetnek. Huszonegy terméket kellett visszahívni a vásárlóktól, mert kigyulladhatnak és rázhatnak is.



A legtöbb veszélyes termék vegyeskereskedésekből, piaci vagy alkalmi árusítóhelyekről származott. Fogyasztóvédelmi szakemberek éppen ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a vásárlás helyét körültekintően válasszuk meg, és figyeljünk az árulkodó jelekre. A veszélyes termékeken általában nem szerepel a gyártó neve, márka vagy azonosító jele és címe, nincs típus- vagy modellszámuk, nem tüntetik fel rajtuk a műszaki adataikat, hiányzik vagy formahibás a CE-jelölés. A hatóság december végéig folytatja az ellenőrzést.

Vezeték ne kerüljön a bútorok alá!

A legtöbb lakástüzet karácsonykor a gyertyák okozzák, ezért egyetlen percre se hagyjuk magukra az égő gyertyákat, és éjszakára a fényfüzért is húzzuk ki a konnektorból – hívják fel a figyelmet a katasztrófavédők. Fontos az is, hogy a fényfüzér vezetéke ne kerüljön a bútorok lába alá, mert megtörik, kidörzsölődik és zárlat miatt tüzet okozhat. Ha pedig a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító eldeformálódott, megtört, megolvadt, semmiképp ne használjuk, hiszen csak idő kérdése, hogy mikor fog tüzet okozni – hangsúlyozzák. Tavaly is több lakásban csaptak fel a lángok szenteste. Hangsúlyozzák azt is, hogy a konyhában is nagyon fontos az elővigyázatosság: az ünnepi menü elkészítésénél és újramelegítésénél ne felejtsük a tűzhelyen a finomságokat, mert ezek is tűzhöz vezetnek. Hogy biztosan ne felejtsük el a készülő ételt, állítsuk be a telefonunkon az időzítőt. Fontos, hogy a karácsonyfát tegyük másfél méter távolságra a kandallótól vagy egyéb fűtőeszköztől. A legjobb, ha egy méteres körben semmi sincs a fa közelében.