Mint részletezve elmondta, az erre irányuló kérelmet elegendő egyszer benyújtani, és egészen addig szerepelni fog az adózó a KOMA-ban, ameddig folyamatosan megfelel a feltételeknek. A minden hónap 10-én frissülő adatbázis nyilvános, bárki számára elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján.

A feltételek teljesítéséhez szükséges többek között a bevallások benyújtása és a befizetési kötelezettségek rendezése. Akár egy be nem fizetett hulladékszállítási díj, vagy közlekedési bírság is az adatbázisból való azonnali kikerülést eredményezheti, hiszen ezek is köztartozásnak minősülnek.

Aki KOMA-s, gyorsabban tudja intézni azon ügyeit, amelyekben köztartozás-mentességet kell igazolni, például hitelfelvételkor vagy a támogatás-igényléskor.

Az adatbázisban (https://www.nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes) való szereplés esetén nincs szükség adóigazolásra.