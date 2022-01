A Magyar Fodrász-Kozmetikus-Körmös Közhasznú Egyesület által szervezett online magyar bajnokságon férfi hajvágás, női hajvágás és női alkalmi konty kategóriákban indultak. Natasa magyar bajnok lett férfi klasszikus hajvágásban, 3. férfi kereskedelmi hajvágásban, és 4. menyasszonyi konty kategóriában. Natália 3. helyet ért el férfi göndör kereskedelmi vágás kategóriában.

A női hajvágás különböző kategóriáiban ketten (külön-külön frizuráikkal) összesen 11 helyezést szereztek, mindegyiket a legjobb 10 között érték el. Ezen kívül a világ legszínvonalasabb szépségipari versenyén, az OMC Hairworld Világbajnokságon Natasa 10. lett a fantasy kategóriában, Natália pedig 9. a divat gála kategóriában. Natasának ezen kívül tavaly egy győri versenyen is sikerült gyarapítania az elért eredményeit, 4. helyezést ért el női menyasszonyi konty kategóriában és 6. lett a fonással készített estélyi frizura kategóriában.

Jójártné Szeibert Natália, a siklósi fodrászstúdió tulajdonosa, számos versenyeredménye mellett, 2018-ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elismerését, a Siklósi Szakképzési Díjat is kiérdemelte, miután 2016-ban a kezdeményezésére indította el a siklósi szakképző iskola, azaz a Pécsi Szakképzési Centrum Garai Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskola a fodrászképzést. A tanulók a gyakorlati oktatást a siklósi tanulóstúdióban szerezhetik meg, jelenleg is 10 tanuló tanulja a fodrász szakmát. Jójártné Szeibert Natália és lánya folyamatosan vesznek részt versenyeken, és Natália zsűrizik is.

Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan továbbképzéseken, újdonságokat bemutató konferenciákon vesz részt. Az anya-lánya fodrász páros már készül a következő versenyekre is, április 23-24-én, Balatonfüreden rendezik meg a Nosztagia Magyar Bajnokságot, illetve terveik szerint az idén is indulnak majd a világkupán.