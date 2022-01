Az internetes böngészős hittanverseny célja az is, hogy a tanulók szélesítsék kulturális, művészeti, történelmi, földrajzi ismereteiket egy-egy tantárgyhoz, műveltségi területhez kapcsolódóan. – A feladatok megoldása internetes böngészést igényel, alapvetően az internetes forrásokra támaszkodnak, de nyomtatott segédanyagok is felhasználhatók, ezenkívül felnőttek, szülők, hitoktatók is bátran nyújthatnak segítséget a források elérésében, megfelelő használatában – közölte a Pécsi egyházmegye.

A négy fordulóból álló versenyre két korcsoportban jelentkezhettek a tanulók az általános iskola 5–6., valamint 7–8. osztályos diákjai.

A feladatlapokat a mostani, második fordulóban is e-mailben kapják meg a versenyzők, valamint a hitoktatók, a megoldások visszaküldését szintén elektronikus úton várják, a beküldés határideje 2022. február 20. A legtöbb pontszámot elérő versenyzők díjazásban részesülnek mindegyik kategóriában.