– Hogyan lehetséges ez?

– A foglalkozás eleje azt célozza, hogy segítse a gyerekeket fejben is megérkezni, hogy biztonságban érezzék magukat, és találkozzanak a többiekkel. Így a foglalkozás egy találkozássá is válik, mely a tárgyi tudás mellett arra törekszik, a hallott történet érzelmileg is megérintse a résztvevőket. Mindig hagyunk időt a csendes egyéni alkotásra, mely során gyöngyöktől, színes kendőktől, szalagoktól kezdve bármilyen kellékeket használhatunk elmélyítve a foglalkozáson történteket.



– Milyen elemekből áll egy padlóképes foglalkozás?

– Fontos, hogy legyen központi üzenete a foglalkozásnak, és egy jó témája. Ez lehet egy bibliai történet, mese, akár a természet sokszínűsége is. Ehhez tartozik sok játék és dramatikus elem. Használunk mondókákat, énekeket, zenét és táncokat, melyek illenek a kerettörténetbe. Ezek segítenek fenntartani a figyelmet, mert a foglalkozásvezető által hozott üzenet mindig titok, csak az utolsó percekben derül rá fény. A foglalkozás végén pedig az egyéni alkotások egy nagy közös képpé állnak össze a padlón, és a fölfedezett titok közös tudássá változik.

Forrás: S.E.

– Milyen területen lehet hasznos a módszer?

– A vallási, bibliai témák mellett irodalmi és történelmi foglalkozások is kivitelezhetők. Ma már az sem újdonság, hogy a természettudományok oktatása során is nagy szerepe van a történetmesélésnek. Így a szimbolikus képekkel dolgozó Franz Kett-módszer e téren is megszólíthatja az embereket.



– Nem csak gyereknek szól?

– A módszer a felnőttek számára is érdekes. Pedagógus-továbbképzéseken, lelkigyakorlatokon, lélekerősítő foglalkozásokon nagyon jó helye van. A közös alkotás során létrehozott képek visszahatnak a belső képeinkre, érzelem- és gondolatvilágunkra is, a szívünkhöz szólnak.

Forrás: S.E.

– Mi a legfontosabb, amire a Franz Kett-féle padlóképes foglalkozások tanítanak?

– A három leglényegesebb az öröm, az erő és a bátorság. Ezek olyanok az életünkben, mint egy háromlábú szék: ha bármelyik láb hiányzik, billegni kezd. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szükségesek, s a foglalkozásokon ezekkel vértezzük fel a résztvevőket.



Határon innen és túl is tanít

Sipos Edit hittan–történelem szakos tanár, a gyermek- és ifjúsági irodalom szakértője. Évekig tanított hittanszakmódszertant, személyesen a komplex pedagógiai módszer megálmodójától, a németországi Franz Kett-től tanult. Munkatársaival jelenleg a Franz Kett Pedagógia Intézet kialakításán dolgozik, melynek célja, hogy a hazai Kett-pedagógia magas szakmai színvonalú képviselője legyen.