Hagyományteremtő szándékkal, nem csak a helyieket, és a megyét, hanem az egész dél-dunántúli régiót megszólítva hívják életre tavasszal a siklósi városnapokat. Minderről az egykori városi pincében, a – ma Csobot Róbert tulajdonában lévő – Villa Serenában tartott sajtótájékoztatót Riegl Gábor polgármester, Béni Gábor, az Acona rendezvényszervező cég vezetője, valamint Nagy Csaba ország­gyűlési képviselő, mint a rendezvény fővédnöke.

A városvezető elmondta, az alapgondolat az volt, hogy ünnepeljen együtt a város, melyhez jó alkalmat ad a 45. évforduló, majd később továbbgondolták a tervezett programot, és Siklós a térség kiváló szezon­nyitó rendezvényét indítja el, megszólítva a helyieket, a baranyaiakat és a régióban élőket is. A programokba bevonják a nemzetiségeket, a helyi kulturális csoportokat, a helyi termelőket, és még a testvérvárosokat is. Emellett ezentúl a városi kitüntetéseket is a városnapokhoz igazítják majd. A „Siklós 45” koncepcióját sikerült jól meghatározni, melynek eredményeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Művelődési Intézet, és a Külgazdasági és Külügyminisztérium is támogatásra érdemesnek találta a rendezvényt.

Nagy Csaba arról beszélt, hogy a városvezetés nagy munkát tett le az asztalra az elmúlt időszakban, és az a közösségszervezés, amely az elmúlt két évben itt megmutatkozott, párját ritkítja. Örömmel fogadja, hogy Siklós Harkánnyal és Villánnyal is együttműködve tervezi programjait, hiszen nagyon fontos, hogy a térség, ahol Baranya turizmusának jelentős része realizálódik, egymást erősítse.

A sajtótájékoztató keretében Szentgyörgyváry Péter várkapitány is beszélt a siklósi vár idei programjairól. A legközelebbi jelentős esemény az új állandó kiállítás megnyitója lesz március 14-én. A várkápolnában nyugvó Battyhány Kázmérnak, Magyarország első külügyminiszterének állít majd emléket az új tárlat. Ezen kívül a kisebb interaktív programok mellett a várszínházi estékre és a várfesztiválra is készülnek, ez utóbbit augusztus 12–14. között rendezik majd meg.

Profikkal dolgoznak

Béni Gábor szervező elárulta, örömmel fogadták el az önkormányzat megbízását. Nagy tapasztalattal rendelkező csapattal dolgoznak, az ő szervezésük a Komlói Bányásznapok, a Pécsváradi Leányvásár is, illetve korábban a Villányi Vörösbor Fesztivál, és a Rozé Fesztivál is hozzájuk fűződött.

A Siklós 45 fesztivállal kapcsolatban elmondta, a helyszín a belváros lesz, pontosabban a Felszabadulás utca egy szakaszát zárják majd le, itt állítják fel a szabadtéri színpadot. Emellett kézműves vásárt rendeznek, a Mária utca pedig gasztroutcává alakul. Könnyűzenei koncertek színesítik majd az estéket, fellép többek között a Hooligans, a Neoton Família, a Bagossy Brothers Company, a Kozmix és Horvátországból a Gazde együttes.