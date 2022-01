Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Családbarát Szülészet” pályázaton közel 44 millió forint vissza nem térítendő támogatásból újult meg a szigetvári kórház szülészeti osztálya, így itt korszerű környezetben hozhatják világra gyermekeiket a kismamák.

A Szülészeti, Nőgyógyászati Osztály munkatársai elmondták, az elmúlt évben közel 700 újszülött látott napvilágot a megújult intézményben.

– Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a szülőszobák barátságos, magas színvonalú kialakításával kapcsolatban. A kellemes tapasztalatokat leginkább azok a kismamák osztják meg kórházunk dolgozóival, akik már szültek korábban is az intézményben, ők is nagyon örülnek a megújulásnak – tudtuk meg a kórház dolgozóitól.

Azt is kiemelték, az édesapák a megújult környezetben könnyebben tudják segíteni párjukat a vajúdás és a szülés során. A korszerű berendezések pedig nagyobb biztonságot adnak a család számára. A kórházban az édesapáknak külön öltözőt is kialakítottak, így a megfelelő higiéniai feltételek biztosítottak az apás szülésekhez is.

A szülészeten lehetőség van alternatív szülési technikák igénybevételére is.

– A kád a legnépszerűbb eszköz, amit a vajúdás során használnak a kismamák. A bordásfal és a fitnesslabda használata is segíti a kismamát a számára legkedvezőbb pozíció felvételében, ezzel csökkentve a szülési fájdalmakat. A hangulatvilágítás pedig megkönnyíti a relax­ációt – hangsúlyozták a kórház munkatársai.

– Kórházunk szemléletében nagyon fontos szerepet játszik, hogy biztosítjuk a család részére az aranyóra megélését, amit elősegít a szülőszobákhoz kialakított külön újszülött­ellátó blokk. A pályázat keretében megrendezett képzések során számos hasznos információt sajátíthattak el mind a szakorvosok, mind a szakdolgozók. Az új ismereteket a kommunikációban, a szorongásoldásban és az ellátás során kamatoztatjuk – tették hozzá az intézmény dolgozói.

A járvány után ismét bejárható lesz

Korábban paravánok választották el a helyiségeket, most három fallal elkülönített szülőszoba áll rendelkezésre. A kórház dolgozóitól megtudtuk, a várandósgondozás keretén belül a szülésfelkészítés szerves része a szülőszoba-látogatás, s a megújult szülőszobák nagy sikert aratnak a leendő családok körében. Sokak tetszését elnyeri a felszereltség, a barátságos és családias környezet, ilyenkor van lehetőségük megismerkedni a vajúdás és szülés alternatív technikáival is. – Sajnos a Covid–19-járványhelyzet óta a szülőszobákon történő személyes látogatás lehetőségét nem tudjuk biztosítani, azonban a kismamák a kórház Facebook-oldalán és weblapján feltöltött képek alapján is tájékozódhatnak – tették hozzá a munkatársak.