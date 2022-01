A Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője a Dunántúli Naplónak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet: a rágalmazás büntetőjogi tényállása is szóba jöhet Péterffy esetében.



– Jó lenne, ha Péterffy Attila már nem volt munkahelyének, a Pannon Power cégcsoportnak az érdekeit, hanem polgármesterként a város értékeit, környező erdők védelmével a levegő tisztaságának megóvását tartaná szem előtt – fogalmazott Vicze Csilla megkeresésünkre küldött válaszában.



A CMM szóvivője arra reagált, hogy Pécs polgármestere nemrég fellebbezést nyújtott be, miután első fokon elveszítette a környezetvédő civillel szemben indított pert. Mint ismert, Péterffy Attila kezdetben több sajtóközlemény és szórólap ürügyén perelte be Vicze Csillát, a polgármester szerint ugyanis valótlan állítás, hogy „2008–2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván 3 millió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban”, amivel megsértették a jó hírnevét. Péterffyék időközben módosították a keresetüket, az ötszázezer forintos sérelemdíj követelését elengedték, és most már becsületsértés miatt perelik a környezetvédő civilek szóvivőjét. A bíróság végül első fokon kimondta, hogy Vicze Csilla nem tett valótlan tényállítást, Pécs polgármestere pedig rögtön az ítélet után úgy nyilatkozott: fellebbezni fognak.



Azóta kiderült, Péterffy nem csak fenyegetőzött az ítélet kihirdetése utáni indulat hevében, hanem tényleg folytatná a pereskedést.



– Vajon miért fontos ennyire ez az ügy neki? Indulatból, hatalomfitogtatásból, büszkeségéből fakad ez a nevelő célzat, amit a tárgyaláson hallottunk vagy valamilyen korábbi sérelme van? – tette fel a kérdést Vicze Csilla válaszában.



A polgári foglalkozását tekintve ügyvéd Vicze Csilla arra figyelmeztetett, jó lenne, ha Péterffyt a jogi képviselői tájékoztatnák arról, ha folyamatosan a perben, közokiratban, és a tárgyalásokat követően a sajtóban nagy nyilvánosság előtt valótlanul állítja valakiről, hogy hazudott, akkor felmerülhet, hogy a rágalmazás büntetőjogi tényállását valósíthatja meg.



Vicze Csilla hozzátette, ennek ellenére nem tesz büntetőfeljelentést.



– Inkább a keresztényi megbocsátást gyakorlom, különösen így, a lecsengő karácsonyi ünnepkör idején – fogalmazott a CMM szóvivője.



Felszabadult mosoly az ítélethirdetés után

Fotó: Laufer L.

Vicze Csilla a peres eljárás közben sokat egyeztetett védőjével, dr. Halmos Péter ügyvéddel

Fotó: Laufer László