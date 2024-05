Nehezen indult be a PVSK-Veolia a MAFC elleni döntő harmadik meccsén, s Hortin látszott, hogy nincs egészen tökéletes fizikai állapotban, ami meggátolta bizonyos megoldásait. Hamar érkezett is a helyére Mokánszki, aki nagy energiával szállt be, s Antóni triplája a Panthers oldalára billentette a mérleget. A pécsiek aztán megmutatták, nem szabad nekik helyet hagyni, mert beszórják távolról is.

A legfontosabb pillanatban lett Antóni a PVSK-Veolia vezére

Fotó: Löffler Péter

A második tíz percet aztán jobban is kezdte a Vasút, s elrobogott tizenkilenc ponttal a riválistól. Ekkor viszont a vendégek tudtak váltani, s ledolgoztak annyit a hátrányukból a nagyszünetig, hogy ne kelljen lemondaniuk a sikerről.

A pihenőt követően nagy erőket mozgósítva kezdett el visszajönni a meccsbe az Újbuda, de Antóni és Halász tripláival visszaszerezte a mentális előnyt a Pécs, s visszatolta tizenegyre a pontkülönbséget is. Nem vesztette azonban el emiatt a lendületét a MAFC, s a negyed végére megfelezte félidei hátrányát.

A záró tíz percet hat pontos előnyből kezdte így a Pécs, de a rivális tapadt, hiszen tudta, egy pécsi sikert követően otthon lezárhatja pénteken a párharcot. Persze a pécsiek is tudták, hogy milyen fontos megvédeni a hazai pályát, s ez minden mozdulatukon látszott is. Plézer az ellenfél arcába hajított triplája 4 és fél perccel a vége előtt pedig úgy tűnt, megtörheti a vendégeket, bele is mentek egy olyan rohanó játékba, ami végül, ha szűken is, de a vesztüket okozta, hiszen az utolsó másodpercekben már csak abban bízhattak, hogy a pécsiek kihagyják a büntetőiket. Ezt a szívességet viszont nem tették meg a felfokozott hangulatban sem, így robbanhatott a Lauber Dezső Sportcsarnok.