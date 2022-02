Hatékony önvédelmi technikának bizonyul a krav maga. Ennek elsődleges célja, hogy felkészítse az embert az erőszakos helyzetek felismerésére gyors kezelésére. A rendszert Imi Lichtenfeld alkotta meg az Izraeli Védelmi Erők számára, ebből alakult ki a civil változat. A krav maga a több ellenfél elleni küzdelemre, késes, botos, lő- és más fegyveres támadások elleni védekezésre, puszta kezes harcra is felkészít, így esetleges éjjeli, utcai támadások kivédésére is.

– A hagyományos küzdősportokban előre megfogalmazott szabályok és kiegyenlített erőviszonyok vannak, a krav maga azonban arra is felkészít, amikor a támadó erősebb, erőszakkal és szabályok nélkül próbál felülkerekedni áldozatán – mondta Augusz István, a pécsi Saario Academy krav maga edzője.

– Ez sok szempontból a komfortzónánkon kívül eső terület. A stressztűrő képességünk fejlesztése érdekében sokféle különböző szituációs gyakorlatot végzünk. Rengeteg ismétlés szükséges ahhoz, hogy egy esetleges éles helyzetben, fáradtan, ijedtség közepette is ösztönösen jöjjenek a tanult mozdulatok. Eddig nagyobb arányban férfiak érkeztek az edzésekre, de az utóbbi időben ez megfordulni látszik, most egyre több hölgy is csatlakozott. Az önvédelem magabiztosságot ad és adott esetben életmentő is lehet – számolt be az edző.

– Egyik barátnőm egyszer késő este gyalogolt haza és megtámadták az utcán. Lehet, hogy csak a táskáját akarta elvenni a támadó, mindenesetre a lány fel volt készülve és sikerült kisebb sérülésekkel megmenekülnie és lerázni a férfit, de ha nincs megfelelő fizikuma és lélekjelenléte, akkor ki tudja, mi történik – mesélte egy pécsi nő.

Szerencsére úgy tűnik, Pécsen azért nem mindennaposak a hasonló esetek, a felkészülés azonban nagyon fontos lehet, nők és férfiak számára is.

– Mindenki tudja, mennyire fontos az önvédelem, a gyakorlatban sokszor mégsem fektetünk rá elég energiát, hajlamosak vagyunk elfelejteni ezt – állapította meg Augusz István, kravmaga-edző.

– Nekünk az általános iskolai testnevelés tanár mutatott néhány önvédelmi fogást – mondta egy pécsi egyetemista lány. – Azóta sok mindent elfelejtettem, és gimnáziumban már nem igazán foglalkoztunk ilyesmivel. Pedig azt gondolom, bár a zsámolyugrás és a kötélmászás is biztos hasznos valamire a fiatal lányoknak, sőt, a fiúknak is, azonban sokkal több önvédelmi gyakorlatot kellene tanítani az iskolában vagy akár az egyetemen is.