A továbbtanulás előtt álló diákok már nem tanakodhatnak sokáig, ugyanis február 15-ig dönteniük kell arról, hogy hol folytatnák tanulmányaikat. Így nem is volt meglepő, hogy az egész napos nyílt napon olyan fiatalok is jelen voltak, akiknek a döntésük még mindig nem végleges, ezért is szerettek volna betekintést nyerni a PTE MK mindennapjaiba.

A napsütésben a Zsolnay Negyedet bejárva az egyik MK-s hallgató vezetésével bemutatták a Művészeti Kar képzési helyszíneit. A folytatásban a látogatók megtudhattak minden fontos információt az ösztöndíjakról, kollégiumról, valamint a külföldi csereprogramokról is.

Választhattak a leendő hallgatók a kínálatból, ugyanis párhuzamos tájékoztatót tartott az intermédia-művész szak, a grafikusművész szak, a tárgyalkotás szak, illetve az alkotóművészet és muzikológia alapszak is. Végül a délutáni órákban nagy sikert aratott a fémműves workshop Rózsa Béla vezetésével.