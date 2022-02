Gyakran érkeztek olyan jelzések olvasóinktól az elmúlt időben szerkesztőségünkbe, melyek szerint nehéz eldönteni, hogy a pécsi belvárosban hol szabad biciklizni, és hol nem. Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk is az önkormányzat sajtóosztályánál, de ezzel párhuzamosan magunk is kilátogattunk a kérdéses helyszínekre táblák után kutatva. Mint kiderült, jól tettük, a városháza ugyanis eddig nem válaszolt levelünkre, pedig úgy véljük, elég időt hagytunk nekik erre.



Elsősorban a Jókai térre, a Széchenyi térre, a Ferencesek utcájára, valamint a Király utcára voltunk kíváncsiak. Mint ismert, a Ferencesek utcájából még 2020-ban tiltották ki a bicikliseket, ám – ahogy arról nem sokkal később beszámoltunk – az új szabályt nem igazán tartották, tartatták be. Akkori cikkünkben írtuk, mindössze tíz perc alatt öt biciklist és egy kismotorost számoltunk össze, akik két keréken közlekedtek a díszburkolatú sétálóutcában.

A betartatás helyett azóta le is kerültek a kerékpározást tiltó táblák a Ferencesek utcájának két végéről. Sőt, jelenleg olyan jelzés van az utca elején, amely szerint szabad ott tekerni 10 km/h-val.



A Jókai téren elég egyértelmű a helyzet, annak ugyanis minden bejáratánál gyalogos­zóna-jelzés látható, amely reggel 9 és este 7 óra között van érvényben. Igaz, a Ferencesek utcájából érkezők rendre áttekernek a téren a tiltott időben.

A Széchenyi téren is érthetően jelzik, hogyan lehet ott közlekedni. Mindkét oldalról behajtani tilos táblák övezik a teret, alattuk pedig egy másik azt jelzi, hogy ez a biciklisekre nem vonatkozik.



A Király utcánál kezdődnek a problémák. A Búza tér felől bemegy egy bicikliút, de már a Nagy Flórián utcánál elkanyarodik észak felé. Ha valaki végigmegy mostanság a népszerű sétálóutcán, olyan érzése van, mintha gyalogos-kerékpáros zónában járna. A KRESZ szerint ilyen zónában a kerékpárosok számára kijelölt részen a megengedett sebesség 20 km/h, a többi részén csak 10-zel mehetnek.



Csakhogy ilyen tábla nincs kitéve Pécs gyalogosok által leginkább kedvelt utcájában. Épp ellenkezőleg, a Király utca és a Nagy Flórián utca sarkán mindkét oldalról behajtani tilos tábla van, ahogy a Széchenyi tér felőli bejáratnál is, ami a kerékpárosokra is vonatkozik. A biciklisek mégis gyakran ott közlekednek, ráadásul egyesek nem is kis sebességgel szlalomoznak a gyalogosok közt. E sorok írója épp a táblák kutatása közben kapta fel a fejét egy nagyon hangos biciklifékezésre. Két kerékpáros majdnem összeütközött, az egyik ugyanis nagyon gyorsan hajtott, és nem vették észre egymást egy gyalogos takarásából. A nagy sebesség akkor veszélyes igazán a Király utcában, ha kisgyerekes családok mellett hajt el a biciklis. Gyakori látvány a népszerű sétálóutcában, hogy kerékpárosok néhány centire tekernek el szélsebesen a térdig érő gyerekek mellett, akik bármikor hirtelen irányt válthatnak, és akkor kész is a baj.