- Számíthatnak a szülők és gyermekek arra, hogy idén meglesznek tartva a táborok?

Szinte biztosra vehető, hogy lesznek nyári táborok a vakáció ideje alatt, ezt több tényező is alátámasztja. Bizakodásra okot adó az elmúlt két év tapasztalata a koronavírus visszahúzódásáról a nyári hónapokra, valamint az érintettek átoltottsága is emelkedett. Gondoljunk csak bele, hogy míg a tavalyi évben csak arról tudtunk beszélni, hogy a táborszervezők között mennyire magas az átoltottság, most már szerencsére ott tartunk, hogy 5 éves kortól minden gyermeket be lehet oltani. Ennek hatására a táborok még az eddigi minimális szintnél is kisebb kockázattal rendezhetők! Jelentkezni már most is lehet a vakációs lehetőségekre, sőt, a legtöbb tábor esetében előfoglalási kedvezményekkel lehet tábort foglalni, így a korán ébredő szülők nem csak hátradőlhetnek, hogy megvan a csemete nyári programja, hanem anyagilag is jobban járhatnak.

- Tavaly nyáron hogyan oldották meg? Esetleg korlátozták a jelentkező létszámát?

Nem kellett korlátozni a létszámot, a hatóság által hozott egészségügyi és biztonsági szabályok működtek, nem terjedt a koronavírus a táborokban, valamint a táboroztatók átoltottsága is kiemelkedő volt.

- A nagyobb iskolások táboroztatását kötik majd az oltások meglétéhez?

Nem, ilyen jellegű tervről nincs tudomásunk, és egyúttal valószínűtlennek is tartjuk. A szabályok betartása önmagában elegendő volt a vírus terjedésének megállításában 2020-ban, míg a tavalyi évben a táborszervezők magas átoltottsága csökkentette a rizikót, idénre már a gyerekek egy része is oltva lesz, azaz egyre inkább a nullához közelít a rizikó mértéke a COVID terjedésére a nyári táborokban.

- Hogyan tudnak ügyelni a higiéniára, illetve a covid-szabályokra egy-egy tábor során?

Az alábbi teendőket kell elvégezni a táborszervezőknek és a táborozók szüleinek: csak egészséges gyerekek és személyzet vehet részt a táborokban, ezt mindenkinek nyilatkozattal kell igazolni. A tábornyitáskor kötelezően fertőtleníteni kell, a gyerekeknek pedig higiéniás oktatást kell tartani rögtön a kezdéskor. Ha valaki megbetegszik a táborban, el kell különíteni. Az elkülönített gyermek mellé személyzetet kell rendelni, akinek részére a táborszervező kötelessége védőfelszerelést biztosítani, valamint. Azokban a táborokban, ahol több mint 300-an vannak, kötelezően egy orvosnak is kell a helyszínen lenni.