A területet szökőkutakkal, színpaddal, fitneszpark­kal és wifiponttal is tervezik bővíteni, minél változatosabb kikapcsolódási lehetőséget kínálva minden korosztály számára.

A sportpálya és környékének kialakítása nagyobb, összetett projektnek ígérkezik, rendezvények helyszínéül is szolgál majd a terület, illetve csoportok fogadását is lehetővé teszi majd. A tervek szerint a főzőversenyek helyszíne is lesz a terület, ahol tíz illemhelyet is elhelyeznek majd, így mosdó és csapvíz is rendelkezésre áll majd – ez kifejezetten hasznos lesz a főzés ideje alatt.

Nyitott büfét is terveznek, a sportöltöző mellé pedig még egy, közösségi térként és öltözőként használható épület kerül majd.