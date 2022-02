Függetlenként akar indulni az exjobbikos pécsi politikus a Pécs egy részét, és környékét magában foglaló Baranya 2-es választókörzetben az áprilisi országgyűlési választáson. Ezt a pécsi városvezető koalícióból és a Jobbikból nemrég kilépő Hencsei Zsolt maga erősítette meg a Dunántúli Naplónak, és elmondta azt is, már az induláshoz szükséges ajánlásokat is elkezdte gyűjteni ennek érdekében. A körzetben egyébként a valasztas.hu szerint eddig két jelölt, a fideszes Hoppál Péter, aki a választókerület jelenlegi képviselője, valamint a DK-s Szakács László adtak le elég ajánlást.

Hencsei múlt hét hétfőn jelentette be Facebook-oldalán, hogy mint párton kívüli folytatja tovább a munkáját a pécsi 2. választókörzet önkormányzati képviselőjeként. A politikus szerdán lapunknak úgy nyilatkozott, ez egy hosszabb folyamat vége volt, már régóta érlelődött benne, hogy függetlenként folytatja a képviselői munkáját, és most ért el ahhoz a ponthoz, hogy így döntsön. Szerinte nem váltak el haragban, de nem voltak közös nevezőn, ami nem azt jelenti, hogy egymás ellen vannak. Úgy véli, nincs is széthullás, mennek ugyanarra, amerre amúgy is mentek volna.

– Biztosan én sem tudtam úgy nekik megfelelni, talán nem tudtam úgy kivenni a részemet a dolgokból, mint kellett volna. Függetlenként is ugyanúgy számíthatok a városvezetésre, ahogy ők is számíthatnak az én segítségemre – mondta.

Arra a kérdésünkre, miszerint ha nem voltak problémák a városvezetés és közte, akkor miért volt szükség a kilépésre, azt válaszolta: függetlenként szabadon dönthet bizonyos ügyekben, és szavazáskor úgy voksolhat, ahogy neki tetszik, amivel egyetért, nem pedig a frakciófegyelemnek megfelelően.

Korábban olyan információk jutottak el lapunkhoz, hogy Hencsei már hónapok óta többször is jelezte elégedetlenségét a Péterffy Attila által vezetett koalíció ténykedését és azt illetően, ahogy intézik az ügyeket a koalíción belül.

Mellár alternatívája lehet Bognár

Ahogy azt korábban megírtuk, ajánlásgyűjtésbe kezdett Bognár Szilvia, egykori pécsi DK-s alpolgármester is, hogy ringbe szálljon a Baranya 2-es körzetben, ahol a Fidesz által indított Kővári Jánossal és az összefogás jelöltjével, Mellár Tamással kellene megmérkőznie.

– Kormányt váltani csak akkor van esély, hogy ha mindenki a hite szerint száll ringbe. A hatpárti összefogásnak nem kétlem a szándékait, egészen biztos, hogy sok hívüket fogják az urnákhoz csábítani, de nem biztos, hogy nagyobb az esély, ha nem adnak teret azoknak, akik a politikai senki földjéről próbálnak választópolgárokat megszólítani – mondta lapunknak szombati sajtótájékoztatóján.

Ugyan Bognár úgy nyilatkozott, ő minden kiábrándult választónak szeretne alternatívát kínálni, az MSZP-hez köthető pécsi portál máris karaktergyilkos cikket közölt a volt DK-s politikusról. Ez arra utalhat, az összefogás azzal számol, hogy sok baloldali érzelmű választó inkább szavazna Bognár Szilviára, mint a szivárványkoalíció jelöltjére, Mellár Tamásra.