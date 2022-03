Ezek közül az együttesek közül rengetegen végzik a süllyesztőben és csak kevesen döntenek úgy, hogy évekkel később újra megpróbálják együtt a közös munkát.

A Kispál és a Borz rajongókban újra éledhet a láng, amit majd az elkövetkezendő koncerteken kiengedhetnek magukból, hiszen az együttes bejelentette, hogy újra írnak, dalokkal és bizony koncertekkel is készülnek a nagyközönségnek.

- Egy zenekar akkor van, ha ír új dalokat, ha van kémia a tagok között. Nem véletlenül lehetett érezni rajtunk a döcögést 2004 után. Most újra vannak dalok, kreatív energiák, tehát újra van zenekar – mondta el a visszatéréssel kapcsolatban Dióssy D. Ákos.

A zenekar egyébként utoljára 2016-ban állt színpadon, aminek így, 6 év elteltével újra itt az ideje. Éppen ezért is egy nagyszabású visszatérést szerveznek. Augusztus 26-27-én, a Kispál on Orfű nevű kétnapos rendezvényen lépnek újból színpadra a Fishing on Orfű fesztivál otthonául is szolgáló Panorama Campingben, a Fishinges csapat szervezésében. A kétnapos rendezvény pénteki napján akusztikus koncerteket láthat a közönség, míg a szombat a hangos koncertek napja lesz.