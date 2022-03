Az ukrajnai háború elől menekülők ellátását a Katolikus Karitász is segíti: a Pécsi Egyházmegyei segélyszervezet – tájékoztatásuk szerint – felkészítette raktárait az adományok fogadására, és igény szerint önkéntesek jelentkezését várják azok kezelésére, rendszerezésére. Az első Pécsről induló segélyszállítmány hétfőn érkezett meg a térségbe.

Megkezdték a felkészülést a menekültek befogadására, és hosszabb távú ellátására is – étkeztetés, adományok megszervezése, önkéntesek mozgósítása, amiben a Pécsi Egyházmegyei Karitász részt vállal.

Közleményük szerint a plébániai karitászcsoportokat támogatva egységes segítségnyújtást szerveznek, ahol nincs karitászcsoport, de szívesen kapcsolódnak ehhez a feladathoz, azokat a helyi közösségeket is bekapcsolják a folyamatba.

Tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, pokrócok összegyűjtése – ezekben tudnak a plébániák, plébániai karitászcsoportok, közösségek helyi szinten segíteni. Főleg konzervek, bébiétel, melegíthető tartós élelmiszerek, lekvár, méz, gyümölcslé, azonnal fogyasztható csomagolt élelem, vagy egyéb hűtést nem igénylő tartós élelmiszerekre, továbbá pelenka, higiéniai törlőkendő, kézfertőtlenítő, szappan, papír zsebkendő, illetve pokróc, és hálózsák (tiszta, kimosott állapotban!), amikre nagy a szükség. Az adományok célba juttatásáról az Egyházmegyei Karitász gondoskodik. Szálláshelyek, és befogadócsaládok jelentkezését is várják – ezt a felajánlást a Katolikus Karitász erre a célra nyitott csatornáin lehet megtenni ([email protected], +36 (1) 372 0910).

Pécsett is gyűjt a Baptista Szeretetszolgálat

– Segítse Ön is a háború miatt kritikus helyzetbe került ukrajnai embertársainkat nehéz helyzetükben! Hívja a 1355-ös baptista adományvonalat! – áll a Baptista Szeretetszolgálat felhívásában. Nagy szükség van most különösen készételkonzervre, húskonzervre, májkrémekre, tésztára, hosszabb lejáratú tartós kenyérre, energiaszeletekre, tisztálkodószerekre, aggregátorokra, gyertyákra, takarókra, hálózsákokra, matracokra vagy pelenkára és Covid-tesztekre is. Baranyában Pécsen a BaptistaPonton (Uitz Béla u. 1–3.), a Radnóti u. 2. alatt a Cserepka János iskolában, a Király u. 44. alatt a Széchenyi István Gimnáziumban, valamint a szeretetszolgálat pécsi telephelyein (Barátság u. 18., Thököly utca 1.).