Olvasónk elmondása szerint eleinte azt látta, hogy egy általa nem beszélt nyelven zajlott beszélgetés a Messenger-alkalmazásban, ahol valaki az ő profilját használva kommunikált bizonyos termékekről, majd később azzal szembesült, hogy ezt követően már nem tudott belépni a saját Facebook-oldalára sem.



– Először csak bután néztem, amikor cirill betűs beszélgetést láttam a Messengerben, amit nem tudtam hová tenni – eleveníti fel emlékeit szigetvári olvasónk. – Nem tulajdonítottam ennek különösebb jelentőséget egészen addig, amíg utána nem tudtam belépni a privát Facebook-oldalamra, hiába írtam be többször is a helyes jelszót. Kétségbeesve próbáltam visszaállítani a közösségi oldalamon új jelszót, ám ekkor szembesültem azzal, hogy immár a saját e-mailemhez sem férek hozzá, mert valaki annak is megváltoztatta a jelszavát. Teljesen tanácstalannak éreztem magam, így telefonon kerestem fel az ismerőseimet, akiktől megtudtam, hogy mindenféle „visszautasíthatatlan” üzleti ajánlatokkal kerestem meg őket, amikhez természetesen semmi közöm sem volt – meséli kálváriáját olvasónk, aki azóta kénytelen volt új profilt létrehozni a közösségi oldalon, mert hiába küldte be személyes iratai fotóját a Facebooknak, nem kapta vissza a közösségi oldalát.



Az Ukrajnában zajló háború miatt az orosz profilokat amúgy is zárolta a Facebook, így erre nem is volt sok esély, de nem járt jobban az az olvasónk sem, akinek német nyelvű hackerek törték fel a profilját.

– Rendszergazda barátom szerint ott követtem el a hibát, hogy egy nyilvános wifihálózaton keresztül jelentkeztem be az e-mailembe, és onnantól átvették az irányítást minden digitális felületen – meséli pécsi olvasónk, Adamek Péter. – A Facebook-oldalon láttam, hogy drága luxuscikkeket hirdetek eladásra és csak reménykedtem abban, hogy ismerőseim nem dőlnek be a csalásnak. Létrehoztam egy új Facebook-profilt és ezen keresztül írtam a csalóknak, hogy szeretném visszakapni az oldalamat. Olyan horribilis összeget kértek ezért cserébe, hogy inkább hagytam az egészet, és elengedtem a dolgot.



A fenti esetekből érdemes tanulni, de mégis mit lehet tenni annak kivédésére, hogy velünk ne fordulhasson elő ilyen tortúra?



Biztonsági szakértők szerint számos, viszonylag egyszerű megoldás van arra, hogy megóvjuk közösségi oldalaink biztonságát. Az első és legfontosabb, hogy minden internetes felületen más, egymásra egyáltalán nem hasonlító jelszót használjunk. A második legfontosabb dolog, hogy mindenképpen alkalmazzunk multifaktoros azonosítást, ami annyit tesz, hogy ugyan kényelmetlenséget okoz a belépésnél, de szükséges legyen a telefonunkra érkező sms-ben kapott jelszót is megadnunk az egyes felületek használatához.