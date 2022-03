– Jó két hete jelentették be a visszatérést. Mi történt azóta?

– Próbálunk és a bemutatott Rózsaszín számunkon túl további két dal elkészült stúdióminőségben. Rengeteg további ötletünk van, a munkamódszerünk pedig a régi: mozaikjelleggel ténykedünk, ha pedig egy ötlet elakad, előveszünk egy másikat és visszük, amíg halad, majd a félbehagyottakkal folytatjuk. Neten küldjük egymásnak az újdonságokat, aztán a gyükési stúdióban összejövünk egy-két hétre összecsiszolni a számokat.

– Hogy áll fel a 2022-es formáció?

– Természetesen Lovasi András az énekes és basszusgitáros, de ő már ideje nagy részét Budapest melletti otthonában tölti. Dióssy Ákos ül a billentyűknél, aki emellett viszi tovább fővárosi zenei stúdióját. Én szólógitározom és a mezőberényi–budapesti Bajkai Ferenc a dobos. Őt is jól ismerhetik a baranyaiak, hiszen a Velőrózsák együttesemben is dobolt, aztán a Kiscsillag zenekar igazolta le. És Ricsi, vagyis Bräutigam Gábor is beszáll néhány számba.

– Mi jön ezután?

– Szeretnénk egy nagylemezt összerakni, szóval még négy-öt új számot tervezünk tavasszal véglegesíteni. A bemutató augusztus 25–27-én a Kispál on Orfűn lesz, mondhatni ez a Fishing junior vagy szenior találkozója, de országos turnét még nem tervezünk. S a rendezvény pénteki napján Lovasi Andrással kétszemélyes fellépésünk is lesz, a tavalyi unplugged bulinkat ismételjük meg. Ám hogy mi jön mondjuk két év múlva, abból csupán az biztos, hogy 60 éves leszek.

– Mi változott meg, hiszen 2010 tájékán kicsit belefáradt egymásba a csapat?

– Felgyorsult akkor a világ, a korábbi zenei szöszmötölésünkhöz már kevés lett az idő. Emellett műfajilag is kicsit eltávolodtunk egymástól. Másrészt úgy éreztük, hogy már nem tudunk elég újat, érdekeset mondani a közönségnek. Azt azonban ki kell emelnem, hogy barátsággal váltunk el, ha hazajött András, gyakran meglátogatott, de zenélni soha nem zenéltünk. Aztán mostanában egy borkóstolásos estén jött elő, hogy játszunk néha duóban. És mindez akkor mélyült el, amikor megjelent a szólólemeze, melynek bemutatójára felkért vendégzenésznek, a próbák során pedig beindultak az ötletelések.

– Mit csinált az elmúlt tíz évben, hiszen 2012-ben új zenekara, a Velőrózsák is megszűnt?

– Zenélgettem itt-ott és a Kubalibréből Püspöki Péter barátomnak csináltunk egy lemezt. Továbbá eldolgozgattam a város szélén található birtokomon.

Meszesi gyökerek



Kispál András 1964-ben született Szolnokon. A Budai vámnál nőtt fel, napjainkban is ebben a városrészben él, a meszesi általános iskolába járt, majd a Komarov Gimnáziumban földmérő szakon érettségizett. Dolgozott raktárosként, rakodóként, raklapjavítóként, határőr volt sorállományban a jugoszláv határon. 1987-ben alapítója lett a Kispál és a Borz együttesnek, 2010-ig zenéltek, majd Velőrózsák néven saját csapattal járta az országot 2012-ig. Nős, közel harminc éve, felesége, Anita pedagógus. Két gyermekük van: Szabolcs 27, Virág 21 esztendős. Egyikük sem zenei vonalon tevékenykedik.