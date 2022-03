Még az avatatlan szemnek is feltűnik, mennyi hasonló arculatú üzlet sorakozik egymás mellett, a Hungária utca két oldalán, nem túl távol a Kórház tértől. Műszaki használt cikkesek érik egymást lépten-nyomon. A boltokban a rend meg a rumli folyamatosan váltja egymást. Egyik helyen a rendszer jól áttekinthető, máshol a káosz uralkodik, hűtők, konyhai berendezések, televíziók, telefonok, porszívók, számítógépek tűnnek fel, minden különösebb összhang nélkül.

Az egyik legrutinosabb bolttulajdonos, Mihalik Csaba 1997-ben kezdte. Utána többen is kedvet kaptak az üzlethez a szomszédos ingatlanokban. Bár pontosan nem lehet meghatározni, most éppen hányan várják az eladni vágyókat, illetve a vevőket: az egyik cég bezárt, a másik kiadó, bérlőt keres, a harmadik éppen nincsen nyitva, a negyedik most költözött odébb pár házzal.

– Pontos árrésről nem lehet beszélni – jelentette ki a tapasztalt boltos. – A külső rengeteget számít, egy-egy kisebb karcolás, horpadás alaposan lerontja az összhatást, pedig belül akár jobb is lehet a szerkezet.

– Kik járnak ide, a gazdagabbak, vagy a szegényebbek?

– Negyed évszázaddal a hátam mögött sem tudom pontosan eldönteni. Mert a megunt, drágán vett termékek ugyanúgy felbukkanhatnak, mint az elavultabb, kisebb értékűek. Aki újat akar, szívesen szabadul meg a régitől.

– Akad ebben vállalkozói kockázat?

– Természetesen mindenről papírt írunk, a legjobb szándékkal és hittel vesszük át az árucikkeket, személyi igazolvány felmutatása után. Ennek ellenére, a lopásból származó tárgyakat teljes mértékben nem zárhatjuk ki. Idén is akadt rá példa. Valakit elkaptak a rendőrök, ő mindent bevallott, meg is jelentek nálunk a bűn­üldözők. Ilyenkor el is szokták vinni a bűnjeleket, ez a mi veszteségünk. Részünkről ez nem minősül orgazdaságnak, de kártalanítást senkitől sem várhatunk. A tolvajt persze beperelhetnénk, ám évekig futhatnánk a pénzünk után, kevés reménnyel.

– A világhálón zajló forgalmazás nem öli meg a szakmát?

– Ettől nem kell tartani. Mivel itt nem gyári csomagolásban lévő portékákról van szó, nagyon lényeges a személyes megtekintés. Az megelőzheti a későbbi reklamációkat is.

– A panaszok így teljességgel kizárhatók?

– Szó sincs róla! A vevők néha bizony tájékozatlanok, otthon hibásan üzemelik be a gépezeteket. Azt szoktam mondani, én nem csaphatok be senkit, mert immár két és fél évtizede vagyok szinte ugyanott, tehát engem könnyen meg lehet találni.