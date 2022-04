Sokéves hagyomány, hogy húsvét előtti vasárnap egy különleges drámajátékban elevenítik fel Jézus utolsó földi útját Pécs egyik legszebb helyszínén. Az egyházmegye Ifjúsági Referatúrája (KatIfi) évek óta gondoskodik az esemény szervezéséről.

– Idén Felföldi László megyés püspök ötlete alapján a Nagy Lajos Gimnázium diákjait és oktatóit is bevontuk a megvalósításba, a rendező pedig Mikuli János volt. Rengetegen jöttek el most a két év kihagyás után – mondta el Berecz Tibor ifjúsági referens, aki az egész folyamatot összefogta fiatal segítőivel.

Akkora volt az érdeklődés, hogy a tömeg egy része nem is fért közel a tettyei romok között zajló eseményekhez. A rendezvény különlegessége, hogy a résztvevők a történet részeseivé válhatnak, ezzel az ünnep átélését is elősegítve – az ötlet a középkori misztériumjátékokat idézi.

– Egyedülálló a pécsi passió, jó ötlet, hogy minden szabadtéren történik. Bízom benne, hogy a fiatalok is át tudták élni a történetet. A teljes passió eljátszása mindig egyházi hagyomány volt, de a népszokások világában is találkozunk például nagycsütörtöki virrasztással vagy nagypénteki Jézus-kereséssel – állapította meg Várszegi Csaba, a Nagy Lajos néprajztagozatán is tanító magyartanár, aki Kajafás főpapot formálta meg.

Bár több száz fiatalt lelkesíteni és megmozgatni embert próbáló feladat, hiszen egy katolikus gimnázium sem lehet garancia a maradéktalan lelkesedésre, úgy látszik, a passiójátékban való részvétel képes volt hatást gyakorolni a szereplőkre is.

– Hatalmas élmény volt, úgy érzem igazán bele tudtam élni magam a történetbe. Más volt így, mint mondjuk filmen nézni a szenvedéstörténetet, érthetőbbé vált az ünnep üzenete. Tetszett, hogy a nézőket is bevontuk, így Jézust hatalmas tömeg kísérte – fogalmazott a tizedik osztályos Pánczél András.

A főbb szerepek közül többet a KatIfi önkéntesei játszottak, akik már rendelkeztek előzetes tapasztalatokkal. Arnold Sebestyén tavaly a film formájában elkészített passióban is Jézust alakította. A PTE tanár szakos hallgatója számára a hétköznapok során is meghatározó az Istenbe vetett hite.

– Ennyi nézővel még nem találkoztam korábban. Jó volt látni, hogy a hozsanna éneklésekor felragyogott az emberek arca, és velünk együtt örültek. Érezni lehetett az ünnep közeledését – mondta el Sebestyén.



Szép kihívás volt



A Janus Egyetemi Színház vezetése során számos produkciót rendezett Mikuli János, a passió ugyanakkor újdonság volt számára is.

– Szakmailag is izgalmas kihívásnak éltem meg, főleg, hogy ez nem csupán egy színdarab, hanem a kereszténység legszentebb története. Törekedtem egyszerű, szimbolikus képeket létrehozni, így megjelenítve a bibliai eseményeket. Az énekeket, hanghatásokat a gimnázium kórusa biztosította. Felemelő érzés volt számomra, hogy közösségépítés is zajlott az első pillanattól kezdve, Berecz Tibor atya vezetésével imádsággal, elmélkedéssel kereteztük a próbákat – fogalmazott a rendező.