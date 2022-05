Az építkezési munkálatok 1964-ben kezdődtek el, az alapokat a sziklába helyezték el. Több mint egy évet vett igénybe, amíg robbantással sikerült kimélyíteni a húsz méter átmérőjű és tizenkét méter mély alapgödröt a sziklába, ezt követte a vasszerelés és a betonozás. 1966 tavaszára elkészítették a kivitelezők a csúszózsalut és megkezdődhetett az építés.

A torony építését a pécsiek is árgus szemekkel követték. Volt olyan, aki azzal hívta fel az építtetőt, hogy vigyázzon, mert ferde a torony. Megnyugtatták, hogy ez csak optikai csalódás, mivel a hegy lejtőihez képest tűnik csak ferdének a torony.

Hat évvel később, 1972-ben elkészült a tv-torony. Korábban az egyik építészmérnök azt nyilatkozta lapunknak, hogy emlékszik még, amikor a Fenyves Szálló épült, milyen szenvedélyes viták zajlottak miatta. – Az emberek féltették a Mecseket. Azóta a Fenyves Szálló mindenki számára természetes, hiányozna is. Így lesz ez az új óriás toronnyal is – tette hozzá.