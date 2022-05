Az új bérlővel nemrég kötött szerződést az önkormányzat, így a horgászok, sportolók, túrázók, kirándulók körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő településrészen ismét működik majd a nyilvános vécé, és étel-ital is kapható lesz. Mindemellett – helyi élelmiszerbolt hiányában – az alapvető élelmiszerek is elérhetők lesznek majd a büfé kínálatában. A többi között ez is a komlói önkormányzat és az új bérlő által kötött megállapodás része.

A korábbi üzemeltetővel – miután vállalt kötelezettségeit nem teljesítette maradéktalanul sem az épület állagának megóvása illetve javítása, sem pedig a büfé és nyilvános vécé üzemeltetése tekintetében – szerződést bontott a város.

– Fontos, hogy az egyre közkedveltebb üdülőterületen, különösen a nyári szezonban, működjön büfé és nyilvános illemhely az igényeknek megfelelően. A cél az épület hosszú távra való bérbe adása volt – tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere. Kiemelve, hogy a bérlőnek a megkötött szerződés szerint öt éven belül három apartmant is létre kell hoznia az épületben – az effajta szálláshelyre is egyre nagyobb igény mutatkozik Sikondán.

A létesítmény a festést és balesetmentessé tételt követően legkésőbb május 30-ig megnyit. A nyári időszakban, azaz szeptember 30-ig minden fogadja a vendégeket, szombatonként este tízig, vasárnaponként pedig este nyolc óráig. Októbertől április végéig szintén minden nap nyitva tartanak délután négy óráig. Wald Kata

Nő a komfort

Tovább nő a komfort és a biztonság a tóparton: térfigyelő kamerákat telepít a sikondai és a mecsekpölöskei halőrházhoz a Komlói Bányász Horgász Egyesület – a civil szervezetek számára kiírt pályázaton nyertek forrást a fejlesztésre. Az új térfigyelő rendszer a horgászok biztonságát is szolgálja, és az értékek védelmét is segíti. Ezenkívül társadalmi munkákhoz és a bódéépítéshez elengedhetetlen eszközöket is vásárol az egyesület a pályázati pénzből.