Dr. Kollár Lajos 2002 óta tagja a Professzorok Batthyány Körének, a szervezetbe a pécsi gyermekklinika egykori igazgatója, dr. Méhes Károly ajánlotta. Nagyjából húsz év elteltével az egyesületként működő kör nagy többséggel elnöknek választotta a Semmelweis-díjas Kollár professzort, aki korábban a Magyar Vitorlás Szövetséget is sikeresen vezette.

– Szeretném, ha a szervezet visszatalálna a gyökerekhez, az alapító okiratban rögzített hitvalláshoz annak érdekében, hogy hatékonyan mozdíthassuk előre a polgári Magyarország ügyét, képviseljük a konzervatív eszméket. A fiatalság megszólítását és a tehetséggondozást szintén célul tűztem ki – nyilatkozta lapunknak dr. Kollár Lajos, aki tisztelettel és köszönettel szólt a Professzorok Batthyány Körének korábbi elnökeiről. Kiemelte, fontosnak tartja, hogy a hasonló értékeket valló civil szervezetekkel az eddigieknél szorosabb együttműködést alakítsanak ki. Ennek érdekében megerősítik a kapcsolatot a Civil Összefogás Fórummal, valamint közösen dolgoznak majd a Rákóczi Szövetséggel is. Kollár professzor programjainak egyik fontos eleme a határon túli magyarság segítése. A kör a jövőben nyitni szeretne a külhoni egyetemeken tanító oktatók felé, támogatnák, hogy a hazai kutatók ezekben az intézményekben is tartsanak előadásokat. Idén nyáron Tusnádfürdőn már elkezdődik a gyakorlati megvalósítás.

Mindezek eléréséhez természetesen anyagi erőforrásra is szükség van, ezért Kollár Lajos programjában a gazdasági stabilitás is hangsúlyosan szerepel. A cél, hogy a pályázati aktivitást jelentős mértékben növeljék, valamint támogatókat állítsanak maguk és céljaik megvalósítása mellé. A tervek szerint a kör tevékenységében a jótékonyság is erőteljesen megjelenik majd.



Külhoni gyerekeket táboroztatnak



Kollár Lajos professzor kezdeményezésének és munkájának köszönhetően immár évek óta részt vehetnek vitorlástáborokban a határon túli magyar területekről érkező fiatalok. A professzor elmondta, idén száznyolcvanan – köztük kárpátaljai árvák – szerezhetnek egész életükre szóló élményeket a különböző táborokban, többek közt Orfűn és Tihanyban.



Az új elnök célja, hogy gazdálkodás és jótékonykodás terén is aktív legyen a társaság