A Magyar Kórházszövetség minden évben értékeli a hazai egészségügyi intézmények család­barátságát. Az ebből a célból kiírt pályázat iránt mindig nagy az érdeklődés és a verseny, ebből kifolyólag pedig évről évre egyre több kórház mutatja be fejlesztéseit az emberibb kiszolgálás és a rugalmas munkavégzési formák területén. Idén tizenegy kórház mutatta be pályaművében tavalyi fejlesztéseit, és a PTE Klinikai központja két másik intézménnyel közösen elnyerte a Családbarát Kórházi Innovációs díjat.

Az elismerés azért is különösen értékes, mert a koronavírus által nehezített pályán kellett a Klinikai Központ munkatársainak helyt állniuk. A pécsi kórházban különös figyelmet fordítottak az életkoruk, illetve élethelyzetük (várandósság, fennálló krónikus betegség) miatt kockázatosabb munkavállalói csoportba tartozó alkalmazottakra. A klinika munkatársai ráadásul a dolgozók közvetlen segítésén túl a nagyközönséget is megmozgatták, a „Fuss a Rákgyógyításért!” jótékonysági futóversenyükön hétszázan húzták fel a nyúlcipőt, de tömegeket ért el a Családi Korinap és számos egyéb sportrendezvényeik is.

A Klinikai Központban ügyeltek arra is, hogy a környezet is családbarát legyen, ezért új pelenkázókat és gyermeksarkokat alakítottak ki, és emellett önkéntes civil szervezetek programjait is támogatták. Az oltópontokon mindemellett játékokat és rajzeszközöket biztosítottak, illetve az oltóorvosok „varázsspray”-je is segítette a félelem oldását a gyermekekben. Ráadásul a Szülészeti Klinikán a Covid-fertőzések esetén is biztosították mindvégig az „aranyórán” is túl a szülő és az újszülött együttlétét.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja az ország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója és örömteli számukra, hogy a családbarát szemlélet lassan kezd védjegyévé válni.