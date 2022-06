Tizenkét éve nem vesztették ilyen sokan életüket a megye útjain, mint idén január és május között. 2010-ben az első öt hónapban 12 halálos kimenetelű baleset történt a baranyai utakon, azóta évről évre kevesebb tragikus kimenetelű esemény történt.

Az utolsó két évben összesen – nem utolsósorban talán a koronavírus miatt bevezetett korlátozások hatására is, mikor kevesebb autó közlekedett – január és május között nyolcan hunytak el közlekedési balesetekben, ez a szám idén elérte a tízet.

Legutoljára május 14-én Újpetrén sokakat megrázó családi tragédia történt. Egy autós a Kossuth utcában elütött két kerékpárost. Úgy tudjuk, az édesanya a gyermekével fagyizni mentek, mikor a baleset történt. A kiérkező mentők az édesanya életét már nem tudták megmenteni, a 12 éves kislányt súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol elhalálozott.

– A személyi sérüléssel járó balesetek száma az előző év azonos időszakához viszonyítva csökkenést mutat, azonban a halálos baleseteknél valóban emelkedés figyelhető meg. Ezeknél a baleseteknél jellemző közreható tényezők a figyelmetlenség és a türelmetlenség, azonban minden baleset bekövetkezésének alapvető oka a közlekedési szabályok megszegése – közölte a jellemző okokat megkeresésünkre a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Kitértek a rendőrök arra is, hogy a legfőbb baleseti ok a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, a szabálytalan kanyarodás, a követési távolság be nem tartása és a figyelmetlenség. A közlekedési hatóságnál arra is rákérdeztünk, hogy vannak-e Baranya megye közútjain baleseti gócpontok. A rendőrség véleménye szerint ilyen gócpont nem alakult ki, az azonban megállapítható, hogy a legtöbb baleset a 6-os főközlekedési úton történik.

Bevetették a drónt is a rendőrök

A rendőrök már nemcsak civil autókból, hanem a levegőből is ellenőrzik a szabálytalan közlekedőket Baranya megyében. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében bevezették a drónos ellenőrzést, amelyek célja a közúti közlekedési balesetek megelőzése, és azon járművezetők kiszűrése, akik figyelmen kívül hagyják a közlekedés szabályait, és magatartásukkal balesetveszélyes helyzetet idéznek elő. Az első baranyai drónos ellenőrzéskor a rendőrök 14 járművezetőnek összesen 700 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Az év hátralévő részében is lesznek rendőri ellenőrzések, amelyek során szigorúan büntetni fogják a jogsértéseket.