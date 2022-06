Évtizedek óta téma a megyeszékhelyen, hogy egy akvaparkot, élményfürdőt hozzanak létre, amely túllépne a Hullámfürdő által kínált, meglehetősen szűkös lehetőségeken, szolgáltatásokon. Toller László MSZP-s polgármester még 2004-ben nyilatkozott úgy, hogy "előkészület alatt van, és várhatóan jövőre elkezdődik egy élményfürdő és wellnessközpont építése Balokány környékén". Ezt követően azonban a szocialista városvezetések sem léptek érdemben előre a kérdésben, miközben több tíz milliárddal adósították el várost. Az önkormányzati konszolidáció után aztán a kormány-város szerződésben jelent meg újra, hogy akvapark épülhet Pécsen. Ezek után, 2016-tól állt neki az előző városvezetés ahhoz, hogy különböző szakértők bevonásával előkészítsék a létesítmény megvalósítását – erre a források egyébként csak 2017-től voltak elérhetőek– , amelyet az Expo Center környékén, a Füzes dűlőben szerettek volna megvalósítani.

Csak lebegnek, mint a hajók

Aztán a 2019-es választási kampányban központi témává tette a szocialista-DK-jobbikos-momentum-lmp-s ellenzék az ügyet, a baloldali sajtó pedig fideszes hazugságnak, sőt bűnnek nevezte akvaparkkal kapcsolatos elgondolásokat, majd pedig azzal az ígérettel szerezték meg a hatalmat, hogy az ő szakmaiságukkal ezt az ügyet is (!) "helyre teszik". Péterffy Attila polgármester két évvel ezelőtt is azt lebegtette meg, hogy "megvalósítják" pécsi akvaparkot. Csakhogy ebből ebben a ciklusban már szerinte sem lesz semmi, azt pedig ma még senki nem tudja, hogy a szétesés határára került baloldali koalíció újra meg tudja-e kaparintani hatalmat 2024-ben is, hiszen Péterffy bele is bukhat az élményfürdő ügyébe, a régi-új baloldal regnálása óta eltelt három évben ugyanis kézzelfoghatóan nem lépett előre az akvapark építése; még tervet sem készítettek, már az is bizonytalan, hogy ezek mikor készülhetnek el.

Az árak is elúsznak

Az elméletbeli projektet a Tüskésrétre tették át legalábbis papíron, ahol már 2020-as árakon is 51 milliárdos– hotellel, versenyuszodával – kiegészített létesítményt álmodtak meg. Mindenesetre a várost vezető szűk, belső kör pedig úgy akar a költségvetésének megfelelő összeget kérni az általuk folyamatosan támadott, ekézett kormánytól, hogy közben az orosz-ukrán háború, az Egyesült Államok geopolitikai törekvései miatt kialakult gazdasági krízis küszöbén állunk...

Felduzzasztották, de nem a vizet

Ráadásul a pécsi baloldaliak még azt a fideszes indítványt is elvetették a legutóbbi közgyűlésen, hogy legalább idén egyeztessenek a kormánnyal a forrásokról, hogy legyen mihez igazodni a tervpályázatnál. 2017-ben egyébként még 20 milliárd körüli beruházásról volt szó, ezt duzzasztották több mint kétszeresére – ki tudja, mennyi lesz két-három év múlva –, pedig az egyik baloldali érv a Füzes dűlői helyszín elvetésekor éppen az volt, hogy ott 1,9 milliárdért kellett volna telkeket vásárolni, amit sokalltak.

Mindenesetre a Facebookon, politikai pr-ban igen aktív baloldali koalíció – a polgármesterük állításával szemben is – közleményekkel igyekszik mosakodni: mert miközben reálisan sincs semmi esély arra, hogy ebben a ciklusban elinduljon a munka, még kedden is arról küldtek ki sajtókommünikét, hogy ez megtörténik. A politikai reklámfogássá való kijelentéseikből ki lehet következtetni, hogy a következő, 2024-es választáson is a 2019-ben elhangzott, azóta elúszott ígérettel fog kampányolni a baloldal, amely már 2004-ben is ugyanígy tett, de 2009-ig, majd pedig 2019-2024-közötti regnálása alatt sem valósítja meg az elképzelést.

Csúsznak, csak nem vízi csúszdán...

Már 2019 őszén jelezte a vállalkozó, hogy fizikai akadályok miatt a volt bőrgyár területén nem tudja elvégezni azt a kútfúrást, ami a létesítendő akvapark előkészítéséhez volt fontos. Az önkormányzat azonban csak nyolc hónappal később adott hozzájárulást ahhoz, hogy pár száz méterre arrébb végezzék el a fúrást. Szintén nem kapkodtak az újabb, akvaparkkal kapcsolatos tanulmányokkal sem, mert azok csak a beiktatásuk után két évvel készültek el. De a tervpályázati kiírással kapcsolatos sajtótájékoztatóval sem siettek most keddig, pedig ezt sok hónappal ezelőtt bejelentette már a polgármesteri sportbiztos, Török Ottó. Tény, már akkor hozzátette: nem sietnek.

A biztos egyébként több mit egy éve is arról beszélt az akkor még el nem készült megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatban, hogy „az elvárásomhoz képest a csúszás oka leginkább a fejlesztés komplexitásában keresendő”.

Hullámzó lehet fenntartás

A fenntarthatóság követelményére hivatkozva építenének szállodát is az akvaparkban, amit a megvalósíthatósági tanulmányra hivatkozva indokoltak meg. Mivel a tanulmányt részleteiben nem ismertették, az abban foglaltakkal kapcsolatban nem lehet állást foglalni. A magabiztos baloldali kijelentést viszont elbizonytalaníthatja, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programban felhúzott létesítményeknél is hasonlóképpen érveltek, vagy próbáltak érvelni a fenntarthatóság mellett, ám ezek működtetésére továbbra is a kormányzat milliárdos támogatására szorul az önkormányzat. Igaz, a pécsi baloldali koalíció az újra megválasztott, a támogatásokat kilobbizó pécsi kulturális államtitkárt, Hoppál Pétert újra igyekszik lejáratni.