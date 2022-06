– Az uborkának, paprikának kiemelten fontos, hogy megfelelő időben megfelelő vízmennyiséget kapjon. Ezért nálunk manuálisan működő öntözőrend­­szer segít abban, hogy kellő hatékonysággal, a szükséges időpontokban biztosítsuk a vízellátást – számolt be Rózsafa polgármestere, Németh Norbert.

A kiszámíthatatlan jégeső ellen azonban nehéz védekezni, a nagy területeket nehézkes lenne hálóval lefedni. – Tavaly az uborkával félúton jártunk, de sajnos a jégeső elverte a termést – tette hozzá a polgármester.

A termelés azonban még az időjárás okozta kihívások ellenére is sikeresnek mondható Rózsafán. Uborkát, tv-paprikát, csípős és csemege almapaprikát, lila és vörös káposztát, céklát és sárgarépát is termelnek. Ezeket az önkormányzat élelmiszer-előállító üzemében feldolgozzák, hőkezelik és többféle savanyúságot készítenek belőlük.

– Érdekes, hogy a helyi eladások mellett főleg a településen kívülről érkeznek vevők a termékekre, van, aki Pécsváradról jön el a savanyúságainkért – mondta el Németh Norbert.

A cseresznyefák is hoztak termést, melyből lekvár készül, ezt kiegészítve más gyümölcsöket is vásárolnak, szintén lekvárok előállítása és értékesítése céljából. Emellett pedig állattenyésztés is folyamatosan zajlik a településen, csirke és baromfi egyaránt megtalálható itt.