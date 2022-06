Végre itt a jó idő, aminek talán a gyerekek örülnek a legjobban. Előkerültek a félretett biciklik, a gördeszkák és a játszóterek ismét megtelnek. Nem kétséges, hogy a gyerekek egészségének jót tesz a mozgás, és a szabadban töltött idő, ám a szülőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a nyári időszakban bizony megnövekszik a sérülések és a balesetek száma is. A komolyabbak közül a töréseknek lehet nagyobb esélye, ezek ugyanis rendkívül gyorsan történnek és sok esetben nehéz megelőzni őket. A banális sérülések, horzsolások ritkán igényelnek orvosi ellátást, ám végtagdeformitással, ficammal, vérző sebekkel minden esetben forduljunk orvoshoz.

Dr. Józsa Gergő, a Pécsi Gyermekklinika gyermeksebésze, kézsebész szakorvosa elmondta, a hőmérséklet emelkedésével a koncentrációképesség csökken mind a felnőtteknél, mind pedig a gyerekeknél. Ezért azokat a gyakran hangoztatott figyelmeztetéseket tartsuk szem előtt, mint hogy 11 és 15 óra között nem szerencsés, ha napon játszanak a gyerekek. Ilyenkor nagyobb a sérülés esélye, és persze a napsugárzás káros hatásai is érvényesülnek.

– Gyakoriak a vízi sérülések is: a vízbe ugrálás, a medence szélén megcsúszás is okozhat sérülést, ezeket meg lehet előzni csúszásgátló talpú papuccsal, vagy a tengeri lábbelivel – fogalmazott a szakorvos. A természetes vizeknél egyébként a kagylók, valamint a sok szemét (üvegdarabok, illetve konzervdobozfedelek) által okozott sérülések is egyre gyakoribbak, amit az orfűi tónál, vagy Mohácsnál, a Dunán strandolóknak is érdemes szem előtt tartaniuk. Dr. Józsa Gergő kiemelte továbbá azt is, hogy a gyerekeket sose engedjük felügyelet és megfelelő óvintézkedések nélkül a vízbe. A kicsiket pedig az udvaron, a kis felfújható medence mellett se hagyjuk soha felügyelet nélkül. Amellett, hogy figyelmünket állandóan rajtuk tartjuk, adjunk rájuk mentőmellényt vagy úszógumit, karúszót.

Bajt okoz a trambulin helytelen használata

A legtöbb sérülést továbbra is a trambulin helytelen használata okozza. Ha nincs védőháló, akkor kieshet a gyermek, ha pedig többen ugrálnak egyszerre, akkor a bokaficamtól a végtagtöréseken át a nyaki gerincsérülésig bármi előfordulhat, és a tapasztalatok alapján elő is fordul – hangsúlyozza dr. Józsa Gergő. Mindehhez hozzátette, kerékpározásnál a könyökvédők, térdvédők, valamint a bukósisak használatát ne felejtsük el, utóbbi életet menthet, ezért a szülők is mutassanak jó példát a gyermeküknek, ők is húzzák fel, éreztessék, hogy ez a helyes. Serdülőkorban az extrém sportok (mint például az egyre népszerűbb downhill biciklizés, vagyis hegyi-kerékpározás) jelentik a veszélyt, ezért itt is a megfelelő védőruházat a legfontosabb.

Mindezeken kívül vegyük figyelembe azt is, hogy a kánikula, és a hőség után érkező erős frontok az állatokat is megviselik, ilyenkor a legjámborabb kutya is kiszámíthatatlanná válhat, ezért gyakoriak a kutyaharapások is.