A korábbi években népszerű „Ha péntek, akkor Villány” programsorozat első alkalmának fő fellépője a Wellhello lesz, amely este fél 9-kor lép a Rendezvénytér színpadára, de a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat már hét órától várják. Kezdésnek a Villányi Fúvószenekar ad koncertet, majd a fél 8-kor kezdődő megnyitó után a Made in B együttes dalai alapozzák meg a közönség hangulatát. A Wellhello után pedig 23 órától a Diamant zenekar szórakoztat.

Tavaly egyébként készült egy dal Villányról, a Made in B együttes előadásában. Az Elviszlek Villányba című szám egy szövegrészlete úgy szól: „Péntek, Villány?, Szombat is Villány!”. Ezt az önkormányzat felhívásnak vette, ezért a Ha péntek, akkor Villány programokat idéntől a szombati napokra is kiterjesztik, így a pincesoron és a Diófás téren ingyenes rendezvényekkel készülnek a városba látogatóknak, valamint a borászok is különböző attrakciókkal egészítik ki a kínálatot.

Délután 17 órától a Hangerdő Társulat műsora kezdődik, majd 17.30-tól a Villányi Attitude Balettcsoport fellépését láthatják az érdeklődők. 19 órától a Bohemian Brass Band, 20.15-től Szinetár Dóra szórakoztatja a közönséget, 21 órától pedig Fekete Nándor orgonaművész kápráztatja el a jelenlévőket „Zene a képekben” című fotóvetítéssel egybekötött látványkoncertjével. A hangverseny folyamán azokat a képeket láthatja a közönség a kivetítőn, amelyek a zeneszerzők lelki szemei előtt is lebeghettek a művek megalkotása közben.

Borsétány

A „Ha péntek, akkor Villány” programsorozat az idén július 29-én a Republic, augusztus 19-én pedig a Hooligans koncertjével folytatódik. Ezeken a hétvégéken – beleértve a most következőt is – a Baross Gábor utca Petőfi Sándor utcai kereszteződésétől a Baross Gábor utca 39. számig tartó szakaszát (a Vinatus Pincétől a Rejiji Wines Pincéig) sétálóutcává alakítják, így a városban szombaton déltől vasárnap reggel 6 óráig forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni.