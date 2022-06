Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Riegl Gábor polgármester pénteken délelőtt formális keretek között távolította el a helyi kommunista párt alapszervezetének emléktábláját a Felszabadulás utca egyik házfaláról. Az eseményről a városvezető úgy fogalmazott: „helytörténeti múltunk egy-egy sokaknak fájó öröksége él még velünk. Lakossági kezdeményezésre egy újabb szimbolikus lépést tettünk ennek felszámolására.”

Siklóson néhány hete került újra napirendre, hogy a város közterületeinek elnevezését felülvizsgálják, ezt a legtöbb településen már megtették, hiszen törvény is rendelkezik róla. A város főutcája most is a Felszabadulás nevet viseli, amely a kommunista diktatúra egyik legfontosabb állami ünnepére, ezzel az önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Emellett van még a városban Korvin Ottó (Korvin utca), Sallai Imre (Sallai utca), Kállai Éva (Kállai utca) nevét viselő közterület is, valamint a siklósi id. Kréth Imréről, a magyar kommunista párt helyi szervezetének megalapítójáról, párttitkáráról is neveztek el utcát a Tenkesalján. Az üggyel megbízott munkacsoport hamarosan javaslatot tesz a képviselő-testületnek a megváltoztatandó közterületnevekre.