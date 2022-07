A Színötös pályázatunkra július 6-án 14 óráig lehetett jelentkezni, és örömmel tapasztaltuk, hogy idén is megannyi jelentkezés érkezett, több mint száz fotót és színötös bizonyítványt küldtek be az olvasóink.

Többek között Pécsről, Kozármislenyből, Siklósról is jelentkeztek kitűnő t​anulók és szüleik felhívásunkra. Ahogy a korábbi években, most is több testvérpár is szerepel a kitűnők között, de voltak olyan szülők, akik jelezték, hogy gyermekeik baráti társaságából mindenki küldött képet – mivel mindannyian remekeltek az iskolában.